https://ria.ru/20230131/ukraina-1848586015.html

Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине

Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине - РИА Новости, 31.01.2023

Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине

Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:19

2023-01-31T10:19

2023-01-31T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

сша

россия

украина

сергей нарышкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", проходящего в медиацентре МИА "Россия сегодня" при участии общественного деятеля Пьера де Голля - внука генерала Шарля де Голля. Глава Российского исторического общества поблагодарил де Голля за визит в Москву и подчеркнул, что сегодня Москве важно поддерживать контакты с европейской общественностью, не согласной с политикой Вашингтона и попытками Запада переписать историю Второй мировой войны. "Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны… В этих обстоятельствах честный и объективный диалог, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", - отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html

сша

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, сша, россия, украина, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр