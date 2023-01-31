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Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине
Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине
Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:19
2023-01-31T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
сша
россия
украина
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", проходящего в медиацентре МИА "Россия сегодня" при участии общественного деятеля Пьера де Голля - внука генерала Шарля де Голля. Глава Российского исторического общества поблагодарил де Голля за визит в Москву и подчеркнул, что сегодня Москве важно поддерживать контакты с европейской общественностью, не согласной с политикой Вашингтона и попытками Запада переписать историю Второй мировой войны. "Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны… В этих обстоятельствах честный и объективный диалог, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", - отметил Нарышкин.
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в мире, евросоюз, сша, россия, украина, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, США, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 31.01.2023 (обновлено: 10:47 31.01.2023)
 
Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине

Нарышкин: в Европе вопреки желанию США так и не сложилось единой позиции по Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", проходящего в медиацентре МИА "Россия сегодня" при участии общественного деятеля Пьера де Голля - внука генерала Шарля де Голля.
Глава Российского исторического общества поблагодарил де Голля за визит в Москву и подчеркнул, что сегодня Москве важно поддерживать контакты с европейской общественностью, не согласной с политикой Вашингтона и попытками Запада переписать историю Второй мировой войны.
"Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны… В этих обстоятельствах честный и объективный диалог, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", - отметил Нарышкин.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:18Специальная военная операция на Украине
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзСШАРоссияУкраинаСергей НарышкинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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