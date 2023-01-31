10:19 31.01.2023 (обновлено: 10:47 31.01.2023)
Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по Украине
Нарышкин: в Европе вопреки желанию США так и не сложилось единой позиции по Украине
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США, доказательством этому является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", проходящего в медиацентре МИА "Россия сегодня" при участии общественного деятеля Пьера де Голля - внука генерала Шарля де Голля.
Глава Российского исторического общества поблагодарил де Голля за визит в Москву и подчеркнул, что сегодня Москве важно поддерживать контакты с европейской общественностью, не согласной с политикой Вашингтона и попытками Запада переписать историю Второй мировой войны.
"Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны… В этих обстоятельствах честный и объективный диалог, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", - отметил Нарышкин.