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Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России - РИА Новости, 31.01.2023
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Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России
Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России - РИА Новости, 31.01.2023
Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России
Верить в то, что Россию можно победить в "обычной" войне, сродни безумию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:22
2023-01-31T20:31
в мире
россия
хорватия
киев
зоран миланович
нэнси пелоси
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Верить в то, что Россию можно победить в "обычной" войне, сродни безумию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.Кроме того, глава государства выступил против поставок любого летального оружия Киеву, назвав США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт."Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние", — подчеркнул он.Ранее хорватский лидер заявил, что Москву провоцировали начать спецоперацию с 2014 года.Кроме того, Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало правительству Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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в мире, россия, хорватия, киев, зоран миланович, нэнси пелоси, украина
В мире, Россия, Хорватия, Киев, Зоран Миланович, Нэнси Пелоси, Украина
09:22 31.01.2023 (обновлено: 20:31 31.01.2023)
 
Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России

Президент Хорватии Миланович назвал безумными идеи о возможном проигрыше России на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Верить в то, что Россию можно победить в "обычной" войне, сродни безумию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
"Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие", — отметил он.
Кроме того, глава государства выступил против поставок любого летального оружия Киеву, назвав США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт.
"Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние", — подчеркнул он.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Ранее хорватский лидер заявил, что Москву провоцировали начать спецоперацию с 2014 года.
Кроме того, Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало правительству Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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В миреРоссияХорватияКиевЗоран МилановичНэнси ПелосиУкраина
 
 
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