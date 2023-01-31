https://ria.ru/20230131/ukraina-1848568626.html
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"* - РИА Новости, 31.01.2023
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:37
2023-01-31T08:37
2023-01-31T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов. "Это было одно из условий. Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. И курс он проходил уже по порядковому номеру. То есть к нему обращались, например: "Рекрут номер 60, выйти из строя" — и отвечал он так же: "Я рекрут такой-то, разрешите обратиться…" На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — сказал он. По его словам, сначала курсантов смущало присвоение номеров, хотя им объясняли, что это только на первое время. Позже они стали общаться по позывным, которые сами себе давали."Допустим, живем в коллективе, там происходит какое-то событие или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной", — рассказал пленный. Он добавил, что такой подход применялся для "психологический подготовки" ко всем без исключения курсантам. Учебное заведение, которое готовило сержантов для "Азова"*, носило имя Евгения Коновальца — главы Организации украинских националистов**, ликвидированного сотрудником НКВД СССР Павлом Судоплатовым в 1938 году. По данным из открытых источников, первый выпуск состоялся в конце сентября 2016 года, когда 25 боевиков получили сертификаты на плацу музея "Киевская крепость". Пахилов рассказал, что курсантов набирали по объявлениям в интернете, занимались этим и специальные рекрутеры. Сам пленный, который носил звание старшего солдата (аналогично ефрейтору в российской военной системе), утверждает, что служил в "Азове"* по контракту с 2017 по 2020 год и был писарем при штабе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Психологическая подготовка" — пленный боевик "Азова"* рассказал, почему новобранцев лишали имен
Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов.
2023-01-31T08:37
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PT3M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины
08:37 31.01.2023 (обновлено: 13:15 31.01.2023)
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
Пленный боевик Пахилов: курсантов школы "Азова" лишали имен для психологической подготовки
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов.
"Это было одно из условий. Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. И курс он проходил уже по порядковому номеру. То есть к нему обращались, например: "Рекрут номер 60, выйти из строя" — и отвечал он так же: "Я рекрут такой-то, разрешите обратиться…" На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — сказал он.
По его словам, сначала курсантов смущало присвоение номеров, хотя им объясняли, что это только на первое время. Позже они стали общаться по позывным, которые сами себе давали.
"Допустим, живем в коллективе, там происходит какое-то событие или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной", — рассказал пленный.
Он добавил, что такой подход применялся для "психологический подготовки" ко всем без исключения курсантам.
Учебное заведение, которое готовило сержантов для "Азова"*, носило имя Евгения Коновальца — главы Организации украинских националистов**, ликвидированного сотрудником НКВД СССР Павлом Судоплатовым в 1938 году. По данным из открытых источников, первый выпуск состоялся в конце сентября 2016 года, когда 25 боевиков получили сертификаты на плацу музея "Киевская крепость".
Пахилов рассказал, что курсантов набирали по объявлениям в интернете, занимались этим и специальные рекрутеры. Сам пленный, который носил звание старшего солдата (аналогично ефрейтору в российской военной системе), утверждает, что служил в "Азове"* по контракту с 2017 по 2020 год и был писарем при штабе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.