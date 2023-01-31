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Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"* - РИА Новости, 31.01.2023
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Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"* - РИА Новости, 31.01.2023
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:37
2023-01-31T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов. "Это было одно из условий. Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. И курс он проходил уже по порядковому номеру. То есть к нему обращались, например: "Рекрут номер 60, выйти из строя" — и отвечал он так же: "Я рекрут такой-то, разрешите обратиться…" На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — сказал он. По его словам, сначала курсантов смущало присвоение номеров, хотя им объясняли, что это только на первое время. Позже они стали общаться по позывным, которые сами себе давали."Допустим, живем в коллективе, там происходит какое-то событие или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной", — рассказал пленный. Он добавил, что такой подход применялся для "психологический подготовки" ко всем без исключения курсантам. Учебное заведение, которое готовило сержантов для "Азова"*, носило имя Евгения Коновальца — главы Организации украинских националистов**, ликвидированного сотрудником НКВД СССР Павлом Судоплатовым в 1938 году. По данным из открытых источников, первый выпуск состоялся в конце сентября 2016 года, когда 25 боевиков получили сертификаты на плацу музея "Киевская крепость". Пахилов рассказал, что курсантов набирали по объявлениям в интернете, занимались этим и специальные рекрутеры. Сам пленный, который носил звание старшего солдата (аналогично ефрейтору в российской военной системе), утверждает, что служил в "Азове"* по контракту с 2017 по 2020 год и был писарем при штабе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
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"Психологическая подготовка" — пленный боевик "Азова"* рассказал, почему новобранцев лишали имен
Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов.
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в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины
08:37 31.01.2023 (обновлено: 13:15 31.01.2023)
 
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*

Пленный боевик Пахилов: курсантов школы "Азова" лишали имен для психологической подготовки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Инструкторы сержантской школы полка "Азов"* в Мариуполе присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал РИА Новости пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов.
"Это было одно из условий. Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. И курс он проходил уже по порядковому номеру. То есть к нему обращались, например: "Рекрут номер 60, выйти из строя" — и отвечал он так же: "Я рекрут такой-то, разрешите обратиться…" На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — сказал он.
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По его словам, сначала курсантов смущало присвоение номеров, хотя им объясняли, что это только на первое время. Позже они стали общаться по позывным, которые сами себе давали.
"Допустим, живем в коллективе, там происходит какое-то событие или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной", — рассказал пленный.
Он добавил, что такой подход применялся для "психологический подготовки" ко всем без исключения курсантам.
Учебное заведение, которое готовило сержантов для "Азова"*, носило имя Евгения Коновальца — главы Организации украинских националистов**, ликвидированного сотрудником НКВД СССР Павлом Судоплатовым в 1938 году. По данным из открытых источников, первый выпуск состоялся в конце сентября 2016 года, когда 25 боевиков получили сертификаты на плацу музея "Киевская крепость".
Пахилов рассказал, что курсантов набирали по объявлениям в интернете, занимались этим и специальные рекрутеры. Сам пленный, который носил звание старшего солдата (аналогично ефрейтору в российской военной системе), утверждает, что служил в "Азове"* по контракту с 2017 по 2020 год и был писарем при штабе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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