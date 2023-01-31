19:53 31.01.2023 (обновлено: 21:40 31.01.2023)
Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске Киевом в Угледар новых подразделений ВСУ
© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киевский режим продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в том числе морпехов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады, и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — рассказал он.
Как отметил Пушилин, после освобождения города для российских войск открывается "оперативный простор" в направлении Курахово, Марьинки и Красноармейска.
Накануне врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".
В понедельник Министерство обороны заявило, что российская армия заняла более выгодные позиции в районе Угледара и нанесла огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.