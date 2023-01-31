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Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ugledar-1848789123.html
Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин
Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин
Киевский режим продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в том числе морпехов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:53
2023-01-31T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
угледар
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киевский режим продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в том числе морпехов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады, и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — рассказал он.Как отметил Пушилин, после освобождения города для российских войск открывается "оперативный простор" в направлении Курахово, Марьинки и Красноармейска. Накануне врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".В понедельник Министерство обороны заявило, что российская армия заняла более выгодные позиции в районе Угледара и нанесла огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады украинских войск.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848741264.html
https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, угледар, россия, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
19:53 31.01.2023 (обновлено: 21:40 31.01.2023)
 
Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые резервы, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске Киевом в Угледар новых подразделений ВСУ

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киевский режим продолжает перебрасывать в Угледар новые бригады, в том числе морпехов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады, и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — рассказал он.
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Как отметил Пушилин, после освобождения города для российских войск открывается "оперативный простор" в направлении Курахово, Марьинки и Красноармейска.
Накануне врио главы ДНР рассказал, что ВСУ закрепились в Угледаре и планируют "упираться", поскольку там находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что ситуация для украинских подразделений на Артемовском и Угледарском направлениях сложилась очень жесткая. В частности, он сообщил о "постоянных русских штурмах".
В понедельник Министерство обороны заявило, что российская армия заняла более выгодные позиции в районе Угледара и нанесла огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады украинских войск.
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Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУгледарРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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