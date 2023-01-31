https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848814508.html

Авиация России и Белоруссии отработала на учении задачи общей группировки

Авиация России и Белоруссии отработала на учении задачи общей группировки - РИА Новости, 31.01.2023

Авиация России и Белоруссии отработала на учении задачи общей группировки

Авиация Белоруссии и РФ отработала на совместных летных учениях на территории республики все возможные задачи, которые могут стоять перед общей группировкой... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:14

2023-01-31T22:14

2023-01-31T22:14

белоруссия

россия

александр вольфович

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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Авиация Белоруссии и РФ отработала на совместных летных учениях на территории республики все возможные задачи, которые могут стоять перед общей группировкой войск Союзного государства, заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович. "Выполнен широкий спектр задач, практически всех задач, которые может выполнить совместная авиационная группировка региональной группировки войск России и Беларуси. Учение спланировано по тем тактическим эпизодам, которые могут быть: пересечение госграницы незаконным вооруженным формированием, проход техники, создание каких-то ударных плацдармов вблизи границы Республики Беларусь и нанесение поражения пунктам управления, колоннам выдвигающейся техники", - сказал Вольфовичу в интервью телекомпании минобороны Белоруссии "ВоенТВ". Он пояснил, что задачи выполнялись и самолетами, и вертолетами по поражению возможных группировок, которые могут пройти через госграницу. Госсекретарь совбеза еще раз подчеркнул, что летное учение носит оборонительный характер в отличие от учений, проходящих на территории сопредельных с Белоруссией стран. Он с удовлетворением отметил слаженность штабов армий Белоруссии и России при планировании учебно-боевых задач авиации и слаженные и уверенные действия летчиков. Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и РФ, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, россия, александр вольфович