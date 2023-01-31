https://ria.ru/20230131/tyulpan-1848558190.html

"Тюльпан" ЗВО успешно поразил цели в зоне спецоперации

"Тюльпан" ЗВО успешно поразил цели в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023

"Тюльпан" ЗВО успешно поразил цели в зоне спецоперации

Военнослужащие Западного военного округа из расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" успешно поразили несколько целей в зоне спецоперации на Украине, передает РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:03

2023-01-31T05:03

2023-01-31T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донбасс

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа из расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" успешно поразили несколько целей в зоне спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал агентству старший офицер батареи с позывным "Селенга", их работа начинается с момента получения информации о цели."Работаем в связке с группами спецназа. Группа спецназа выдает задачу по поражению цели, выдвигаемся на самоходном миномете 240 миллиметров "Тюльпан", — пояснил он.По словам офицера, все цели отрабатываются по корректировке спецназа, он же докладывает об их поражении. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html

https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html

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Работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне спецоперации Минометный расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа успешно поразил несколько целей в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. 2023-01-31T05:03 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, донбасс, западный военный округ (зво)