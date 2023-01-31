Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/twitch-1848612190.html
Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем
Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем - РИА Новости, 31.01.2023
Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:33
2023-01-31T11:36
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
россия
amazon
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол, максимальный штраф по которому – 4 миллиона рублей, был составлен за неудаление фейков о спецоперации, в том числе в интервью с Арестовичем.Ни одна из сторон в суд не явилась, в зале присутствовали лишь несколько журналистов. Ранее этот же судья шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения - на 19 миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, технологии, россия, amazon, алексей арестович , ситуация в днр и лнр
Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Россия, Amazon, Алексей Арестович , Ситуация в ДНР и ЛНР
11:33 31.01.2023 (обновлено: 11:36 31.01.2023)
 
Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол, максимальный штраф по которому – 4 миллиона рублей, был составлен за неудаление фейков о спецоперации, в том числе в интервью с Арестовичем.
Ни одна из сторон в суд не явилась, в зале присутствовали лишь несколько журналистов. Ранее этот же судья шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения - на 19 миллионов рублей.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 12:43
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияТехнологииРоссияAmazonАлексей АрестовичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала