https://ria.ru/20230131/twitch-1848612190.html

Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем - РИА Новости, 31.01.2023

Суд в Москве оштрафовал Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:33

2023-01-31T11:33

2023-01-31T11:36

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол, максимальный штраф по которому – 4 миллиона рублей, был составлен за неудаление фейков о спецоперации, в том числе в интервью с Арестовичем.Ни одна из сторон в суд не явилась, в зале присутствовали лишь несколько журналистов. Ранее этот же судья шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения - на 19 миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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