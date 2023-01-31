https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России

В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России - РИА Новости, 31.01.2023

В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России

США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:44

2023-01-31T09:44

2023-01-31T09:44

специальная военная операция на украине

россия

турция

сша

украина

санкции

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина. "Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", - приводит слова экономиста газета Aydınlık. Сорал отметил, что если провести серьезное исследование общественного мнения среди турецкого населения, то станет ясно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике". Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html

россия

турция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, сша, украина, санкции, санкции в отношении россии, в мире