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В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России
США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:44
2023-01-31T09:44
специальная военная операция на украине
россия
турция
сша
украина
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина. "Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", - приводит слова экономиста газета Aydınlık. Сорал отметил, что если провести серьезное исследование общественного мнения среди турецкого населения, то станет ясно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике". Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
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россия, турция, сша, украина, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, США, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
09:44 31.01.2023
 
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России

Турецкий экономист Сорал: США давят на страну с требованием ввести санкции против России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал.
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Запад намерен свергнуть Эрдогана
"Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", - приводит слова экономиста газета Aydınlık.
Сорал отметил, что если провести серьезное исследование общественного мнения среди турецкого населения, то станет ясно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике".
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Турцию "выгоняют" из НАТО. Чем Эрдоган не угодил альянсу
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияСШАУкраинаСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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