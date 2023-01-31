https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России
США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:44
2023-01-31T09:44
2023-01-31T09:44
специальная военная операция на украине
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сша
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санкции
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина. "Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", - приводит слова экономиста газета Aydınlık. Сорал отметил, что если провести серьезное исследование общественного мнения среди турецкого населения, то станет ясно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике". Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сша, украина, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, США, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
В Турции рассказали о требовании США ввести санкции против России
Турецкий экономист Сорал: США давят на страну с требованием ввести санкции против России
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России, заявил турецкий экономист Барту Сорал.
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина.
"Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", - приводит слова экономиста газета Aydınlık.
Сорал отметил, что если провести серьезное исследование общественного мнения среди турецкого населения, то станет ясно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике".
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.