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Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи
Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
алексей комиссаров
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах Российской Федерации инфраструктуры молодежной политики", - говорится в документе. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственными назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель общества "Знание" Максим Древаль и глава автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, алексей комиссаров
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Алексей Комиссаров
18:30 31.01.2023
 
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи

Путин поручил продумать создание региональных центров компетенций по вопросам молодежи

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах Российской Федерации инфраструктуры молодежной политики", - говорится в документе.
Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственными назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель общества "Знание" Максим Древаль и глава автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 18:26
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинКсения РазуваеваАлексей Комиссаров
 
 
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