https://ria.ru/20230131/tsentry-1848766378.html
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи
Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
алексей комиссаров
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах Российской Федерации инфраструктуры молодежной политики", - говорится в документе. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственными назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель общества "Знание" Максим Древаль и глава автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
https://ria.ru/20230131/zarplaty-1848765343.html
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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, алексей комиссаров
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Алексей Комиссаров
Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи
Путин поручил продумать создание региональных центров компетенций по вопросам молодежи