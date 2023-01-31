https://ria.ru/20230131/tsentry-1848766378.html

Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи

Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил продумать создание центров компетенций по вопросам молодежи

Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:30

2023-01-31T18:30

2023-01-31T18:30

общество

россия

владимир путин

ксения разуваева

алексей комиссаров

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи подготовить и представить предложения по созданию центров компетенций в субъектах России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах Российской Федерации инфраструктуры молодежной политики", - говорится в документе. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственными назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель общества "Знание" Максим Древаль и глава автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20230131/zarplaty-1848765343.html

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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, алексей комиссаров