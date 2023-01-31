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Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики
Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:21
2023-01-31T18:21
россия
владимир путин
политика
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики, сообщается на сайте Кремля. "Минобрнауки России совместно с Росмолодежью: создать федеральный центр, занимающийся вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года, ответственными назначены руководители Росмолодежи и Минобрнауки РФ.
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россия, владимир путин, политика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
18:21 31.01.2023
 
Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики

Путин поручил создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики, сообщается на сайте Кремля.
"Минобрнауки России совместно с Росмолодежью: создать федеральный центр, занимающийся вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года, ответственными назначены руководители Росмолодежи и Минобрнауки РФ.
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РоссияВладимир ПутинПолитикаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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