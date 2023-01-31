https://ria.ru/20230131/tsentr-1848764009.html

Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики

Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил создать экспертный центр по вопросам молодежной политики

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:21

2023-01-31T18:21

2023-01-31T18:21

россия

владимир путин

политика

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создать федеральный экспертный центр по вопросам молодежной политики, сообщается на сайте Кремля. "Минобрнауки России совместно с Росмолодежью: создать федеральный центр, занимающийся вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года, ответственными назначены руководители Росмолодежи и Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848756600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)