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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/trevoga-1848706640.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:41
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник сигнал тревоги уже дважды объявлялся по всей Украине.Очередной раз тревога прозвучала около 15.30 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
15:37 31.01.2023 (обновлено: 15:41 31.01.2023)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник сигнал тревоги уже дважды объявлялся по всей Украине.
Очередной раз тревога прозвучала около 15.30 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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