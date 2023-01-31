https://ria.ru/20230131/trevoga-1848706640.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:41
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник сигнал тревоги уже дважды объявлялся по всей Украине.Очередной раз тревога прозвучала около 15.30 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
15:37 31.01.2023 (обновлено: 15:41 31.01.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу