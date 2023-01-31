https://ria.ru/20230131/trevoga-1848706640.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:37

2023-01-31T15:37

2023-01-31T15:41

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник сигнал тревоги уже дважды объявлялся по всей Украине.Очередной раз тревога прозвучала около 15.30 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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украина, в мире, вооруженные силы рф