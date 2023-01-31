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В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/trevoga-1848613898.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:40
2023-01-31T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 11.20 (мск). Ранее во вторник тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, на данный момент она продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html
николаевская область
украина
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в мире, николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
11:40 31.01.2023
 
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Николаевской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал звучать в 11.20 (мск).
Ранее во вторник тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, на данный момент она продолжается.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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