https://ria.ru/20230131/trevoga-1848613898.html

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:40

2023-01-31T11:40

2023-01-31T11:40

специальная военная операция на украине

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николаевская область

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 11.20 (мск). Ранее во вторник тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, на данный момент она продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html

николаевская область

украина

киев

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в мире, николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф