https://ria.ru/20230131/trevoga-1848609434.html

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья - РИА Новости, 31.01.2023

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:23

2023-01-31T11:23

2023-01-31T11:23

специальная военная операция на украине

киев

в мире

запорожье

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Онлайн-карта министерства отмечена красным в указанном регионе. Воздушная тревога объявлена в 10.59 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

киев

запорожье

запорожская область

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киев, в мире, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф