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Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/trevoga-1848609434.html
Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья
Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья - РИА Новости, 31.01.2023
Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:23
2023-01-31T11:23
специальная военная операция на украине
киев
в мире
запорожье
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Онлайн-карта министерства отмечена красным в указанном регионе. Воздушная тревога объявлена в 10.59 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
киев
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киев, в мире, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
11:23 31.01.2023
 
Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Власти объявили воздушную тревогу на подконтрольной Киеву территории Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Онлайн-карта министерства отмечена красным в указанном регионе. Воздушная тревога объявлена в 10.59 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 08:00
"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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