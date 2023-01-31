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В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ - РИА Новости, 31.01.2023
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В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ
В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ - РИА Новости, 31.01.2023
В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ
В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:15
2023-01-31T08:21
безопасность
белоруссия
министерство обороны белоруссии
союзное государство
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства, сообщила пресс-служба Минобороны республики.В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", добавили в Минобороны Белоруссии."Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории Российской Федерации в сентябре 2023 года", - отметили в пресс-службе.
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безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии, союзное государство
Безопасность, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии, Союзное государство
08:15 31.01.2023 (обновлено: 08:21 31.01.2023)
 
В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ

В Белоруссии началась штабная тренировка командования региональной группировки войск

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.
В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", добавили в Минобороны Белоруссии.
"Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории Российской Федерации в сентябре 2023 года", - отметили в пресс-службе.
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БезопасностьБелоруссияМинистерство обороны БелоруссииСоюзное государство
 
 
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