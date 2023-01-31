08:15 31.01.2023 (обновлено: 08:21 31.01.2023)
В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ
В Белоруссии началась штабная тренировка командования региональной группировки войск
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.
В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", добавили в Минобороны Белоруссии.
"Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории Российской Федерации в сентябре 2023 года", - отметили в пресс-службе.