https://ria.ru/20230131/trenirovka-1848566519.html

В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ

В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ - РИА Новости, 31.01.2023

В Белоруссии началась штабная тренировка объединенного командования РГВ

В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:15

2023-01-31T08:15

2023-01-31T08:21

безопасность

белоруссия

министерство обороны белоруссии

союзное государство

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии во вторник начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства, сообщила пресс-служба Минобороны республики.В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", добавили в Минобороны Белоруссии."Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза-2023", которое пройдет на территории Российской Федерации в сентябре 2023 года", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230121/ucheniya-1846430859.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии, союзное государство