https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html

Трамп словами о Путине унизил американскую разведку

Трамп словами о Путине унизил американскую разведку - РИА Новости, 31.01.2023

Трамп словами о Путине унизил американскую разведку

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:27

2023-01-31T10:27

2023-01-31T11:33

в мире

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хельсинки

сша

владимир путин

дональд трамп

джеймс коми

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует издание Newsweek его сообщение в социальной сети Truth Social. Экс-президент сослался на собственный комментарий, который дал после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит никакой причины, по которой Россия вмешивалась бы в выборы 2016 года, — несмотря на обвинения ФБР. "Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)", — приводит издание его слова. Затем Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, Путина или "этих отбросов".Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в их дела, в том числе в выборы президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что никаких фактов, подтверждающих какое-либо "вмешательство", нет.

https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html

https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html

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в мире, россия, хельсинки, сша, владимир путин, дональд трамп, джеймс коми