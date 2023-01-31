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Трамп словами о Путине унизил американскую разведку - РИА Новости, 31.01.2023
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Трамп словами о Путине унизил американскую разведку
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку - РИА Новости, 31.01.2023
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:27
2023-01-31T11:33
в мире
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хельсинки
сша
владимир путин
дональд трамп
джеймс коми
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует издание Newsweek его сообщение в социальной сети Truth Social. Экс-президент сослался на собственный комментарий, который дал после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит никакой причины, по которой Россия вмешивалась бы в выборы 2016 года, — несмотря на обвинения ФБР. "Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)", — приводит издание его слова. Затем Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, Путина или "этих отбросов".Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в их дела, в том числе в выборы президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что никаких фактов, подтверждающих какое-либо "вмешательство", нет.
https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html
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в мире, россия, хельсинки, сша, владимир путин, дональд трамп, джеймс коми
В мире, Россия, Хельсинки, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джеймс Коми
10:27 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
 
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку

Экс-президент США Дональд Трамп словами о доверии Путину унизил американскую разведку

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует издание Newsweek его сообщение в социальной сети Truth Social.
Экс-президент сослался на собственный комментарий, который дал после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит никакой причины, по которой Россия вмешивалась бы в выборы 2016 года, — несмотря на обвинения ФБР.
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"Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)", — приводит издание его слова.
Затем Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, Путина или "этих отбросов".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в их дела, в том числе в выборы президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что никаких фактов, подтверждающих какое-либо "вмешательство", нет.
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