https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку - РИА Новости, 31.01.2023
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:27
2023-01-31T10:27
2023-01-31T11:33
в мире
россия
хельсинки
сша
владимир путин
дональд трамп
джеймс коми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует издание Newsweek его сообщение в социальной сети Truth Social. Экс-президент сослался на собственный комментарий, который дал после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит никакой причины, по которой Россия вмешивалась бы в выборы 2016 года, — несмотря на обвинения ФБР. "Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)", — приводит издание его слова. Затем Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, Путина или "этих отбросов".Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в их дела, в том числе в выборы президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что никаких фактов, подтверждающих какое-либо "вмешательство", нет.
https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html
https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html
россия
хельсинки
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_124d922b07aedb35719f3f739d407279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хельсинки, сша, владимир путин, дональд трамп, джеймс коми
В мире, Россия, Хельсинки, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джеймс Коми
10:27 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
Трамп словами о Путине унизил американскую разведку
Экс-президент США Дональд Трамп словами о доверии Путину унизил американскую разведку
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке, цитирует издание Newsweek
его сообщение в социальной сети Truth Social.
Экс-президент сослался на собственный комментарий, который дал после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит никакой причины, по которой Россия вмешивалась бы в выборы 2016 года, — несмотря на обвинения ФБР.
"Помните, как в Хельсинки репортер спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)", — приводит издание его слова.
Затем Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, Путина или "этих отбросов".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в их дела, в том числе в выборы президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что никаких фактов, подтверждающих какое-либо "вмешательство", нет.