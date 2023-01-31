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Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью - РИА Новости, 31.01.2023
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Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью - РИА Новости, 31.01.2023
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью
Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:23
2023-01-31T02:23
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой записи интервью с экс-президентом США. Иск на 49,98 миллиона долларов подан к самому Вудворду, который интервьюировал Трампа для бумажной книги, и его издателям – компаниям Simon &amp; Schuster и Paramount Global. Трамп настаивает, что он понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги. Вудворд написал три книги о президентстве Трампа - "Страх: Трамп в Белом доме", "Ярость", для которой он взял серию интервью у тогдашнего хозяина Белого дома, и "Опасность". Журналист прославился участием в расследовании Уотергейтского скандала, которое в 1974 году привело к отставке президента Ричарда Никсона.
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в мире, сша, дональд трамп, ричард никсон
В мире, США, Дональд Трамп, Ричард Никсон
02:23 31.01.2023
 
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью

Трамп подал в суд на журналиста Вудворда за выпуск интервью аудиокнигой

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой записи интервью с экс-президентом США.
Иск на 49,98 миллиона долларов подан к самому Вудворду, который интервьюировал Трампа для бумажной книги, и его издателям – компаниям Simon & Schuster и Paramount Global.
"В ходе интервью президент Трамп неоднократно заявлял Вудворду в присутствии других лиц, что он соглашается говорить под запись с единственной целью – чтобы Вудворд мог написать единственную книгу", - говорится в исковом заявлении.
Трамп настаивает, что он понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги.
Вудворд написал три книги о президентстве Трампа - "Страх: Трамп в Белом доме", "Ярость", для которой он взял серию интервью у тогдашнего хозяина Белого дома, и "Опасность".
Журналист прославился участием в расследовании Уотергейтского скандала, которое в 1974 году привело к отставке президента Ричарда Никсона.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:22
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
 
В миреСШАДональд ТрампРичард Никсон
 
 
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