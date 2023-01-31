https://ria.ru/20230131/tramp-1848554615.html

Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью

Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью - РИА Новости, 31.01.2023

Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью

Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:23

2023-01-31T02:23

2023-01-31T02:23

в мире

сша

дональд трамп

ричард никсон

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой записи интервью с экс-президентом США. Иск на 49,98 миллиона долларов подан к самому Вудворду, который интервьюировал Трампа для бумажной книги, и его издателям – компаниям Simon & Schuster и Paramount Global. Трамп настаивает, что он понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги. Вудворд написал три книги о президентстве Трампа - "Страх: Трамп в Белом доме", "Ярость", для которой он взял серию интервью у тогдашнего хозяина Белого дома, и "Опасность". Журналист прославился участием в расследовании Уотергейтского скандала, которое в 1974 году привело к отставке президента Ричарда Никсона.

https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html

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в мире, сша, дональд трамп, ричард никсон