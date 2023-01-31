https://ria.ru/20230131/tramp-1848554615.html
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью - РИА Новости, 31.01.2023
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью
Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:23
2023-01-31T02:23
2023-01-31T02:23
в мире
сша
дональд трамп
ричард никсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой записи интервью с экс-президентом США. Иск на 49,98 миллиона долларов подан к самому Вудворду, который интервьюировал Трампа для бумажной книги, и его издателям – компаниям Simon & Schuster и Paramount Global. Трамп настаивает, что он понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги. Вудворд написал три книги о президентстве Трампа - "Страх: Трамп в Белом доме", "Ярость", для которой он взял серию интервью у тогдашнего хозяина Белого дома, и "Опасность". Журналист прославился участием в расследовании Уотергейтского скандала, которое в 1974 году привело к отставке президента Ричарда Никсона.
https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_5b27749df51e2579680e75c30ddc0f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, ричард никсон
В мире, США, Дональд Трамп, Ричард Никсон
Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью
Трамп подал в суд на журналиста Вудворда за выпуск интервью аудиокнигой
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Дональд Трамп через суд потребовал многомиллионную компенсацию от знаменитого журналиста Боба Вудворда за то, что тот якобы без разрешения выпустил аудиокнигой записи интервью с экс-президентом США.
Иск на 49,98 миллиона долларов подан к самому Вудворду, который интервьюировал Трампа для бумажной книги, и его издателям – компаниям Simon & Schuster и Paramount Global.
"В ходе интервью президент Трамп неоднократно заявлял Вудворду в присутствии других лиц, что он соглашается говорить под запись с единственной целью – чтобы Вудворд мог написать единственную книгу", - говорится в исковом заявлении.
Трамп настаивает, что он понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги.
Вудворд написал три книги о президентстве Трампа - "Страх: Трамп в Белом доме", "Ярость", для которой он взял серию интервью у тогдашнего хозяина Белого дома, и "Опасность".
Журналист прославился участием в расследовании Уотергейтского скандала, которое в 1974 году привело к отставке президента Ричарда Никсона
.