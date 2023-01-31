https://ria.ru/20230131/terrorizm-1848655188.html

Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности

Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности - РИА Новости, 31.01.2023

Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:34

2023-01-31T13:34

2023-01-31T13:50

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика