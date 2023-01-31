https://ria.ru/20230131/terrorizm-1848655188.html
Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности
Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности - РИА Новости, 31.01.2023
Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности
Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:34
2023-01-31T13:34
2023-01-31T13:50
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
13:34 31.01.2023 (обновлено: 13:50 31.01.2023)
Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности
Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности