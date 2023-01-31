https://ria.ru/20230131/telo-1848723953.html

В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке

В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке - РИА Новости, 31.01.2023

В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке

Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:31

2023-01-31T16:31

2023-01-31T16:31

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Работы по поиску пропавшей девочки завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды", - сказал собеседник агентства. Сообщение об исчезновении ребенка поступило во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, скорее всего, девочка провалилась под лед, и в понедельник начали поиски с привлечением водолазов.

https://ria.ru/20230117/spasenie-1845540166.html

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)