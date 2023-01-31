https://ria.ru/20230131/telo-1848723953.html
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке - РИА Новости, 31.01.2023
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке
Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:31
2023-01-31T16:31
2023-01-31T16:31
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Работы по поиску пропавшей девочки завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды", - сказал собеседник агентства. Сообщение об исчезновении ребенка поступило во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, скорее всего, девочка провалилась под лед, и в понедельник начали поиски с привлечением водолазов.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке
В Подмосковье спасатели обнаружили тело девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма