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В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке - РИА Новости, 31.01.2023
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В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке - РИА Новости, 31.01.2023
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке
Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:31
2023-01-31T16:31
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Работы по поиску пропавшей девочки завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды", - сказал собеседник агентства. Сообщение об исчезновении ребенка поступило во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, скорее всего, девочка провалилась под лед, и в понедельник начали поиски с привлечением водолазов.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:31 31.01.2023
 
В Подмосковье нашли тело девочки, провалившейся под лед на реке

В Подмосковье спасатели обнаружили тело девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Работы по поиску пропавшей девочки завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды", - сказал собеседник агентства.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, скорее всего, девочка провалилась под лед, и в понедельник начали поиски с привлечением водолазов.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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