https://ria.ru/20230131/telo-1848688188.html
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов - РИА Новости, 31.01.2023
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов
Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:51
2023-01-31T14:51
2023-01-31T14:52
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине Красноярска, сообщает региональный главк СУСК. "Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами. Предварительно установлено, что 30 января мужчина приехал на дачу за картофелем и направлялся обратно с картошкой к автобусной остановке", - говорится в сообщении. По информации следствия, в настоящее время для выяснения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230131/ubiystvo-1848673782.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
14:51 31.01.2023 (обновлено: 14:52 31.01.2023)
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов
Тело пожилого мужчины со следами укусов нашли на остановке на окраине Красноярска
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине Красноярска, сообщает региональный главк СУСК.
"Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами. Предварительно установлено, что 30 января мужчина приехал на дачу за картофелем и направлялся обратно с картошкой к автобусной остановке", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в настоящее время для выяснения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.