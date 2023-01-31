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В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов - РИА Новости, 31.01.2023
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В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов - РИА Новости, 31.01.2023
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов
Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:51
2023-01-31T14:52
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине Красноярска, сообщает региональный главк СУСК. "Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами. Предварительно установлено, что 30 января мужчина приехал на дачу за картофелем и направлялся обратно с картошкой к автобусной остановке", - говорится в сообщении. По информации следствия, в настоящее время для выяснения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
14:51 31.01.2023 (обновлено: 14:52 31.01.2023)
 
В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов

Тело пожилого мужчины со следами укусов нашли на остановке на окраине Красноярска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине Красноярска, сообщает региональный главк СУСК.
"Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами. Предварительно установлено, что 30 января мужчина приехал на дачу за картофелем и направлялся обратно с картошкой к автобусной остановке", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в настоящее время для выяснения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
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