https://ria.ru/20230131/telo-1848688188.html

В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов

В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов - РИА Новости, 31.01.2023

В Красноярске на остановке нашли тело мужчины со следами укусов

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:51

2023-01-31T14:51

2023-01-31T14:52

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого со следами укусов нашли на автобусной остановке в районе дачного поселка на окраине Красноярска, сообщает региональный главк СУСК. "Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами. Предварительно установлено, что 30 января мужчина приехал на дачу за картофелем и направлялся обратно с картошкой к автобусной остановке", - говорится в сообщении. По информации следствия, в настоящее время для выяснения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230131/ubiystvo-1848673782.html

красноярск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск