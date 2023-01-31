Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/tanki-1848804403.html
Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину
Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщил корреспондент... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:08
2023-01-31T21:08
в мире
греция
украина
германия
кириакос мицотакис
евросоюз
бмп-1
с-130
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:135:2934:1785_1920x0_80_0_0_c9c880f01d258f9e6f6c7b8b5fac6a45.jpg
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщил корреспондент греческого общественного телевидения ERT из Токио. По словам корреспондента, такое заявление Мицотакис сделал в интервью Nikkei Asia. "Мы оказали существенную военную поддержку Украине, такую как с бронированными машинами пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей", - приводит ERT слова премьера. Европейские СМИ обсуждают возможности отправки на Украину танков из стран ЕС, некоторые страны заявили о готовности передать их украинской армии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции РФ, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. Планируется также передать 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году. Взамен Греция получит из Германия равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первые БМП-1 были отправлены на Украину осенью.
https://ria.ru/20230131/leopard-1848789484.html
https://ria.ru/20230131/leopard-1848608602.html
греция
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b908d44141bb55ff3ad359d2afe0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, украина, германия, кириакос мицотакис, евросоюз, бмп-1, с-130
В мире, Греция, Украина, Германия, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, БМП-1, С-130
21:08 31.01.2023
 
Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

ERT: премьер Греции Мицотакис заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщил корреспондент греческого общественного телевидения ERT из Токио.
По словам корреспондента, такое заявление Мицотакис сделал в интервью Nikkei Asia.
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 19:54Специальная военная операция на Украине
Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard
"Мы оказали существенную военную поддержку Украине, такую как с бронированными машинами пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей", - приводит ERT слова премьера.
Европейские СМИ обсуждают возможности отправки на Украину танков из стран ЕС, некоторые страны заявили о готовности передать их украинской армии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции РФ, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.
Планируется также передать 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году. Взамен Греция получит из Германия равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первые БМП-1 были отправлены на Украину осенью.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 11:21
Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2
 
В миреГрецияУкраинаГерманияКириакос МицотакисЕвросоюзБМП-1С-130
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала