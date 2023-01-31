https://ria.ru/20230131/tanki-1848804403.html

Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 31.01.2023

Премьер Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщил корреспондент... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:08

2023-01-31T21:08

2023-01-31T21:08

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кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщил корреспондент греческого общественного телевидения ERT из Токио. По словам корреспондента, такое заявление Мицотакис сделал в интервью Nikkei Asia. "Мы оказали существенную военную поддержку Украине, такую как с бронированными машинами пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей", - приводит ERT слова премьера. Европейские СМИ обсуждают возможности отправки на Украину танков из стран ЕС, некоторые страны заявили о готовности передать их украинской армии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину – уже 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции РФ, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. Планируется также передать 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году. Взамен Греция получит из Германия равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первые БМП-1 были отправлены на Украину осенью.

https://ria.ru/20230131/leopard-1848789484.html

https://ria.ru/20230131/leopard-1848608602.html

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в мире, греция, украина, германия, кириакос мицотакис, евросоюз, бмп-1, с-130