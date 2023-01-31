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Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/tanki-1848561650.html
Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков
Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков - РИА Новости, 31.01.2023
Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить участникой спецоперации на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:13
2023-01-31T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
германия
александр осипов
сергей лавров
дмитрий песков
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ЧИТА, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить участникой спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь главы региона Любовь Чистякова. "Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях они находятся, все ли с ними в порядке, чтобы они были в отличном состоянии духа, всем оснащены, хорошо мотивированы, мудро, умело воевали, сохраняя свои жизни и жизни своих товарищей, мирное население Донбасса", — процитировала пресс-секретарь Осипова. По словам губернатора, он знает, что забайкальцы — люди сибирские, дальневосточные и не любят, "когда кто-то ведет себя неуважительно, высокомерно по отношению к другим, со спесью, плюс там среди них многие охотники и просто сильные духом, подготовленные ко всему люди". Кроме того, по его мнению, забайкальские части за время спецоперации проявили себя блестяще. На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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безопасность, россия, украина, германия, александр осипов, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Германия, Александр Осипов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
07:13 31.01.2023 (обновлено: 13:18 31.01.2023)
 
Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков

Губернатор Осипов: выплаты за уничтожение Leopard и Abrams необходимы для поощрения солдат

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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ЧИТА, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить участникой спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь главы региона Любовь Чистякова.
"Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях они находятся, все ли с ними в порядке, чтобы они были в отличном состоянии духа, всем оснащены, хорошо мотивированы, мудро, умело воевали, сохраняя свои жизни и жизни своих товарищей, мирное население Донбасса", — процитировала пресс-секретарь Осипова.
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По словам губернатора, он знает, что забайкальцы — люди сибирские, дальневосточные и не любят, "когда кто-то ведет себя неуважительно, высокомерно по отношению к другим, со спесью, плюс там среди них многие охотники и просто сильные духом, подготовленные ко всему люди". Кроме того, по его мнению, забайкальские части за время спецоперации проявили себя блестяще.

"Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения", — добавил Осипов.

На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаГерманияАлександр ОсиповСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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