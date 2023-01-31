https://ria.ru/20230131/tanki-1848561650.html

Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков

Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков - РИА Новости, 31.01.2023

Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить участникой спецоперации на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:13

2023-01-31T07:13

2023-01-31T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

германия

александр осипов

сергей лавров

дмитрий песков

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ЧИТА, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить участникой спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь главы региона Любовь Чистякова. "Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях они находятся, все ли с ними в порядке, чтобы они были в отличном состоянии духа, всем оснащены, хорошо мотивированы, мудро, умело воевали, сохраняя свои жизни и жизни своих товарищей, мирное население Донбасса", — процитировала пресс-секретарь Осипова. По словам губернатора, он знает, что забайкальцы — люди сибирские, дальневосточные и не любят, "когда кто-то ведет себя неуважительно, высокомерно по отношению к другим, со спесью, плюс там среди них многие охотники и просто сильные духом, подготовленные ко всему люди". Кроме того, по его мнению, забайкальские части за время спецоперации проявили себя блестяще. На прошлой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848560453.html

россия

украина

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безопасность, россия, украина, германия, александр осипов, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams