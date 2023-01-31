https://ria.ru/20230131/tank-1848560150.html

Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении

Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении - РИА Новости, 31.01.2023

Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении

Российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T06:06

2023-01-31T06:06

2023-01-31T06:29

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

т-80

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 31 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу". Основной боевой танк Т-80 со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году. Ключевым его отличием от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки мощностью в 1000 лошадиных сил. Кроме того, на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка — три человека.

https://ria.ru/20230131/tyulpan-1848558190.html

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безопасность, технологии, россия, т-80