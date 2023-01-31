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Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/tank-1848560150.html
Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении
Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении - РИА Новости, 31.01.2023
Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении
Российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T06:06
2023-01-31T06:29
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
т-80
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 31 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу". Основной боевой танк Т-80 со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году. Ключевым его отличием от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки мощностью в 1000 лошадиных сил. Кроме того, на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка — три человека.
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безопасность, технологии, россия, т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Т-80
06:06 31.01.2023 (обновлено: 06:29 31.01.2023)
 
Танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении

Командир с позывным "Арцах" рассказал, что танк Т-80 быстро заводится и прогревается

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТанк Т-80У
Танк Т-80У - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Танк Т-80У. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 31 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении, поскольку быстро заводится и прогревается, а также практически бесшумно подходит к противнику, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу".

"Запускается быстро, прогревается две-три минуты, а когда идет в наступление, его практически не слышно. Когда уже совсем близко подходит, метров на 100-200, только тогда его может услышать противник. А вот уходит с позиций громко — у него газотурбинный двигатель, и весь звук из двигателя идет назад", — сказал танкист.

Основной боевой танк Т-80 со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году.
Ключевым его отличием от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки мощностью в 1000 лошадиных сил. Кроме того, на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка — три человека.
Работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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