https://ria.ru/20230131/szhr-1848699832.html

Соловьев опроверг сообщение об исключении СЖР из Международной федерации

Соловьев опроверг сообщение об исключении СЖР из Международной федерации - РИА Новости, 31.01.2023

Соловьев опроверг сообщение об исключении СЖР из Международной федерации

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев опроверг РИА Новости информацию об исключении СЖР из состава Международной федерации журналистов и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:20

2023-01-31T15:20

2023-01-31T15:21

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МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев опроверг РИА Новости информацию об исключении СЖР из состава Международной федерации журналистов и заявил, что Рейтер "вырвал из контекста" информацию.Ранее появилась информация в СМИ, что Международная федерация журналистов исключила из состава СЖР."Эта информация не подтверждается. Информация, которая идет по ленте Рейтера, она вырвана из контекста. Контекст там более обширный, представители нескольких журналистских профсоюзов, которые входят в состав МФЖ, так называемые северные страны, северные союзы - это Финляндия, Дания, Норвегия и ещё несколько, и присоединившиеся к ним украинцы выдвинули обвинение", - сказал Соловьев.По его словам, эти страны обвиняют руководство Международной федерации в коррупции, а также в том, что они провели 31-й конгресс МФЖ в тоталитарном Омане. Соловьев подчеркнул, что среди всего прочего в списке претензий то, что СЖР не был исключен после того как Союз России создал 4 новых отделения на новых российских территориях.Соловьев объяснил, что "северяне" предъявили руководству Международной федерации журналистов ультиматум с требованием исправить все ошибки, среди прочего - исключить из состава СЖР."Они грозят тем, что если руководство не выполнит этот ультиматум, то они выйдут из состава. Их совокупный взнос ежегодный в кассу Международной федерации достаточно высокий, больше чем платим мы. Хотя мы тоже платим очень много - это больше 20 тысяч евро в год. Перед руководством МФЖ стоит сейчас очень серьёзная дилемма", - заключил он.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843186032.html

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

союз журналистов россии, международная федерация журналистов, россия, общество, журналистика, в мире