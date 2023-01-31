https://ria.ru/20230131/svpd-1848697658.html

Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"

Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2" - РИА Новости, 31.01.2023

Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"

Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:15

2023-01-31T15:15

2023-01-31T15:29

в мире

иран

сергей лавров

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Относительно напряженности вокруг Ирана: да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно СБ ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой. Он отметил, что сейчас уже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о рассмотрении Вашингтоном военных вариантов "недопущения обретения Ираном ядерного оружия". "Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие", - сказал российский министр. "Действия Запада означают только одно - что они все-таки предпочитают, так же как они поступили в отношении Минских договоренностей по украинскому урегулированию, предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия, вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)