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Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2" - РИА Новости, 31.01.2023
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Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2" - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"
Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:29
в мире
иран
сергей лавров
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Относительно напряженности вокруг Ирана: да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно СБ ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой. Он отметил, что сейчас уже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о рассмотрении Вашингтоном военных вариантов "недопущения обретения Ираном ядерного оружия". "Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие", - сказал российский министр. "Действия Запада означают только одно - что они все-таки предпочитают, так же как они поступили в отношении Минских договоренностей по украинскому урегулированию, предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия, вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html
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в мире, иран, сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:15 31.01.2023 (обновлено: 15:29 31.01.2023)
 
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"

Лавров: Запад предпочитает наплевать на СВПД так же, как и на Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно напряженности вокруг Ирана: да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно СБ ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.
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Он отметил, что сейчас уже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о рассмотрении Вашингтоном военных вариантов "недопущения обретения Ираном ядерного оружия".
"Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие", - сказал российский министр.
"Действия Запада означают только одно - что они все-таки предпочитают, так же как они поступили в отношении Минских договоренностей по украинскому урегулированию, предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия, вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН", - отметил глава МИД РФ.
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В миреИранСергей ЛавровЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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