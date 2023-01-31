https://ria.ru/20230131/svpd-1848697658.html
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2" - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"
Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:29
в мире
иран
сергей лавров
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Относительно напряженности вокруг Ирана: да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно СБ ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой. Он отметил, что сейчас уже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о рассмотрении Вашингтоном военных вариантов "недопущения обретения Ираном ядерного оружия". "Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие", - сказал российский министр. "Действия Запада означают только одно - что они все-таки предпочитают, так же как они поступили в отношении Минских договоренностей по украинскому урегулированию, предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия, вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:15 31.01.2023 (обновлено: 15:29 31.01.2023)
Лавров провел параллели между отношением Запада к СВПД и "Минску-2"
Лавров: Запад предпочитает наплевать на СВПД так же, как и на Минские соглашения
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией вокруг Ирана, огромной ошибкой Запада стало решение взять курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), видимо, там предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно напряженности вокруг Ирана: да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно СБ ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.
Он отметил, что сейчас уже госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил о рассмотрении Вашингтоном военных вариантов "недопущения обретения Ираном ядерного оружия".
"Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие", - сказал российский министр.
"Действия Запада означают только одно - что они все-таки предпочитают, так же как они поступили в отношении Минских договоренностей по украинскому урегулированию, предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия, вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН", - отметил глава МИД РФ.