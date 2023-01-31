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Ядерная программа Ирана вышла за пределы СВПД, заявил Ульянов

Ядерная программа Ирана вышла за пределы СВПД, заявил Ульянов - РИА Новости, 31.01.2023

Ядерная программа Ирана вышла за пределы СВПД, заявил Ульянов

Выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому подтолкнул развитие ядерной программы Тегерана, сейчас она почти по всем РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:08

2023-01-31T13:08

2023-01-31T21:49

в мире

иран

михаил ульянов

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

выход сша из ядерной сделки по ирану

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому подтолкнул развитие ядерной программы Тегерана, сейчас она почти по всем параметрам вышла за пределы, установленные сделкой, но эти шаги носят обратимый характер, заявил в интервью РИА Новости постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов. "США сделали максимум возможного, чтобы подтолкнуть существенное развитие иранской ядерной программы как в количественном, так и качественном измерениях. В этом, надо сказать, Вашингтон преуспел: иранцы почти по всем параметрам вышли за пределы, установленные СВПД, и продвинулись далеко вперед даже по сравнению с тем, что у них было до заключения сделки в 2015 году", — сказал Ульянов. "Все это тем не менее находится под полным и неусыпным контролем со стороны МАГАТЭ. Кроме того, предпринятые Ираном сверх СВПД шаги носят обратимый характер, и для этого требуется совсем немного: вернуться за венский стол переговоров и восстановить ядерную сделку", — подчеркнул российский дипломат. Он напомнил, что развитие ядерной программы Ирана обсуждается на каждой сессии Совета управляющих МАГАТЭ. "Но, опять же, к реальным политико-дипломатическим процессам это отношения не имеет", — отметил Ульянов.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, михаил ульянов, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану