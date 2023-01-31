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Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой - РИА Новости, 31.01.2023
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Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой
Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой - РИА Новости, 31.01.2023
Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой
Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую, но шансы на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:05
2023-01-31T13:09
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
россия
иран
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую, но шансы на восстановление сделки еще есть, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов."Нынешнюю ситуацию вокруг СВПД, к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую. С начала сентября никаких более-менее серьёзных дипломатических переговоров не было. Тем не менее, утверждать, что СВПД мертв, совершенно точно было бы преждевременно", - сказал Ульянов."Шансы на реанимирование сделки присутствуют. Для этого необходимо политическое решение всех участников венского процесса вернуться за стол переговоров, чтобы довести процесс до ума. Причем много времени на это не потребуется. У Ирана есть политическая воля завершить процесс. То же самое можно сказать про нас и про Китай. А вот у западных участников такая политическая воля на данном этапе отсутствует", - отметил он.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, россия, иран, михаил ульянов (дипломат), магатэ
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Россия, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
13:05 31.01.2023 (обновлено: 13:09 31.01.2023)
 
Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой

Постпред в Вене Ульянов: ситуация вокруг СВПД тупиковая, но шансы еще есть

© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : @Mikhail Ulyanov/Twitter
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую, но шансы на восстановление сделки еще есть, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов.
"Нынешнюю ситуацию вокруг СВПД, к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую. С начала сентября никаких более-менее серьёзных дипломатических переговоров не было. Тем не менее, утверждать, что СВПД мертв, совершенно точно было бы преждевременно", - сказал Ульянов.
"Шансы на реанимирование сделки присутствуют. Для этого необходимо политическое решение всех участников венского процесса вернуться за стол переговоров, чтобы довести процесс до ума. Причем много времени на это не потребуется. У Ирана есть политическая воля завершить процесс. То же самое можно сказать про нас и про Китай. А вот у западных участников такая политическая воля на данном этапе отсутствует", - отметил он.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреРоссияИранМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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