https://ria.ru/20230131/svpd-1848647024.html

Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой

Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой - РИА Новости, 31.01.2023

Дипломат назвал ситуацию вокруг СВПД тупиковой

Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую, но шансы на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:05

2023-01-31T13:05

2023-01-31T13:09

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

россия

иран

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую, но шансы на восстановление сделки еще есть, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов."Нынешнюю ситуацию вокруг СВПД, к сожалению, можно охарактеризовать как тупиковую. С начала сентября никаких более-менее серьёзных дипломатических переговоров не было. Тем не менее, утверждать, что СВПД мертв, совершенно точно было бы преждевременно", - сказал Ульянов."Шансы на реанимирование сделки присутствуют. Для этого необходимо политическое решение всех участников венского процесса вернуться за стол переговоров, чтобы довести процесс до ума. Причем много времени на это не потребуется. У Ирана есть политическая воля завершить процесс. То же самое можно сказать про нас и про Китай. А вот у западных участников такая политическая воля на данном этапе отсутствует", - отметил он.

https://ria.ru/20230131/iran-1848436717.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, россия, иран, михаил ульянов (дипломат), магатэ