https://ria.ru/20230131/svet-1848648198.html

В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света

В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 31.01.2023

В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света

Энергоснабжение 62 населенных пунктов Новгородской области нарушено из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:10

2023-01-31T13:10

2023-01-31T13:10

происшествия

жкх

новгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

электричество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Энергоснабжение 62 населенных пунктов Новгородской области нарушено из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Новгородской области продолжаются нарушения электроснабжения. По состоянию на 09.00 31 января в зоне отключения находится 62 населенных пункта на территории четырех муниципальных районов (Пестовском, Любытинском, Демянском, Крестецком)", - говорится в сообщении. Всего в зоне отключения находится 613 домов, в которых проживает 803 человек. Отмечается, что причиной отключения электроэнергии стали обрывы линий электропередач. Восстановительные работы ведут бригады Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html

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новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электричество