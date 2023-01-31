https://ria.ru/20230131/svet-1848648198.html
В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 31.01.2023
В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света
Энергоснабжение 62 населенных пунктов Новгородской области нарушено из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:10
2023-01-31T13:10
2023-01-31T13:10
происшествия
жкх
новгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электричество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Энергоснабжение 62 населенных пунктов Новгородской области нарушено из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Новгородской области продолжаются нарушения электроснабжения. По состоянию на 09.00 31 января в зоне отключения находится 62 населенных пункта на территории четырех муниципальных районов (Пестовском, Любытинском, Демянском, Крестецком)", - говорится в сообщении. Всего в зоне отключения находится 613 домов, в которых проживает 803 человек. Отмечается, что причиной отключения электроэнергии стали обрывы линий электропередач. Восстановительные работы ведут бригады Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".
https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html
https://ria.ru/20230130/kipyatok-1848337229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электричество
Происшествия, ЖКХ, Новгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Электричество
В Новгородской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Новгородской области 62 населенных пункта остались без света из-за непогоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Энергоснабжение 62 населенных пунктов Новгородской области нарушено из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Новгородской области продолжаются нарушения электроснабжения. По состоянию на 09.00 31 января в зоне отключения находится 62 населенных пункта на территории четырех муниципальных районов (Пестовском, Любытинском, Демянском, Крестецком)", - говорится в сообщении.
Всего в зоне отключения находится 613 домов, в которых проживает 803 человек.
Отмечается, что причиной отключения электроэнергии стали обрывы линий электропередач.
Восстановительные работы ведут бригады Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".