https://ria.ru/20230131/sud-1848759521.html

Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших

Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших - РИА Новости, 31.01.2023

Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших

Бывшего полицейского в Тульской области приговорили к 5 годам лишения свободы за передачу за взятки ритуальной фирме сведений об умерших, сообщила прокуратура... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:05

2023-01-31T18:05

2023-01-31T18:05

происшествия

щекинский район

тула

тульская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тульской области приговорили к 5 годам лишения свободы за передачу за взятки ритуальной фирме сведений об умерших, сообщила прокуратура региона. Уточняется, что 33-летнего бывшего сотрудника полиции в Щекинском районе суд признал виновным в "получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере, за незаконные действия в пользу взяткодателя". "Сотрудник дежурной части ОМВД России по Щекинскому району получил от представителя ритуального агентства лично взятку в виде денег в общей сумме 312 тысяч рублей за информирование последнего о фактах смерти граждан и передачу персональных данных родственников умерших для последующего заключения с ними договоров на оказание ритуальных услуг", - говорится в сообщении. По данным суда, вину бывший сотрудник полиции признал полностью. "Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует прокуратура. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок семь лет, кроме того, бывшего полицейского лишат специального звания старший лейтенант полиции. Приговор в законную силу не вступил, уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20230131/grabezh-1848758085.html

https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html

щекинский район

тула

тульская область

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происшествия, щекинский район, тула, тульская область, россия