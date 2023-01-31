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Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших - РИА Новости, 31.01.2023
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Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших
Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших - РИА Новости, 31.01.2023
Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших
Бывшего полицейского в Тульской области приговорили к 5 годам лишения свободы за передачу за взятки ритуальной фирме сведений об умерших, сообщила прокуратура... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:05
2023-01-31T18:05
происшествия
щекинский район
тула
тульская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тульской области приговорили к 5 годам лишения свободы за передачу за взятки ритуальной фирме сведений об умерших, сообщила прокуратура региона. Уточняется, что 33-летнего бывшего сотрудника полиции в Щекинском районе суд признал виновным в "получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере, за незаконные действия в пользу взяткодателя". "Сотрудник дежурной части ОМВД России по Щекинскому району получил от представителя ритуального агентства лично взятку в виде денег в общей сумме 312 тысяч рублей за информирование последнего о фактах смерти граждан и передачу персональных данных родственников умерших для последующего заключения с ними договоров на оказание ритуальных услуг", - говорится в сообщении. По данным суда, вину бывший сотрудник полиции признал полностью. "Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует прокуратура. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок семь лет, кроме того, бывшего полицейского лишат специального звания старший лейтенант полиции. Приговор в законную силу не вступил, уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20230131/grabezh-1848758085.html
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щекинский район
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происшествия, щекинский район, тула, тульская область, россия
Происшествия, Щекинский район, Тула, Тульская область, Россия
18:05 31.01.2023
 
Экс-полицейского осудили за передачу ритуальной фирме сведений об умерших

В Тульской области осудили экс-полицейского за передачу ритуальной фирме данных об умерших

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тульской области приговорили к 5 годам лишения свободы за передачу за взятки ритуальной фирме сведений об умерших, сообщила прокуратура региона.
Уточняется, что 33-летнего бывшего сотрудника полиции в Щекинском районе суд признал виновным в "получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере, за незаконные действия в пользу взяткодателя".
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"Сотрудник дежурной части ОМВД России по Щекинскому району получил от представителя ритуального агентства лично взятку в виде денег в общей сумме 312 тысяч рублей за информирование последнего о фактах смерти граждан и передачу персональных данных родственников умерших для последующего заключения с ними договоров на оказание ритуальных услуг", - говорится в сообщении.
По данным суда, вину бывший сотрудник полиции признал полностью.
"Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует прокуратура. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок семь лет, кроме того, бывшего полицейского лишат специального звания старший лейтенант полиции.
Приговор в законную силу не вступил, уточняет прокуратура.
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