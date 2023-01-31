https://ria.ru/20230131/subsidiya-1848706882.html
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства - РИА Новости, 31.01.2023
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства
Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:37
тюменская область
тюменская область
сибур холдинг
роснефть
газпром
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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство Тюменской области выдало предприятию субсидию в размере 35 миллионов рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Инвестиции в экономику региона превысят 70 миллионов рублей, при успешной реализации проекта завод будет производить до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера в месяц. По данным Инвестагентства региона, потенциальными заказчиками этой продукции могут стать крупнейшие российские компании, такие как "Сибур", "Роснефть", "Газпром". "Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск оборудования для нефтегазовых компаний и строительной отрасли. К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции - сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 миллионов рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области", - следует из сообщения информационного центра правительства. Ремонтно-механический завод выпускает многотонные металлоконструкции, каркасы зданий, сооружений, готовых изделий, используемые при строительстве социально значимых объектов, продукция завода также применяется в нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях. На данный момент на предприятии три цеха с современным технологическим оборудованием, в компании работают 180 человек, с запуском новой линии завод трудоустроит еще 22 специалиста, отмечают в Инвестагентстве Тюменской области.
https://ria.ru/20230127/meditsina-1848017363.html
https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html
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тюменская область, сибур холдинг, роснефть, газпром
Тюменская область, Тюменская область, Сибур Холдинг, Роснефть, Газпром
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства
Тюменские власти предоставили 35 миллионов рублей субсидии заводу на развитие производства
ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство Тюменской области выдало предприятию субсидию в размере 35 миллионов рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Инвестиции в экономику региона превысят 70 миллионов рублей, при успешной реализации проекта завод будет производить до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера в месяц. По данным Инвестагентства региона, потенциальными заказчиками этой продукции могут стать крупнейшие российские компании, такие как "Сибур
", "Роснефть
", "Газпром
".
"Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск оборудования для нефтегазовых компаний и строительной отрасли. К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции - сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 миллионов рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области", - следует из сообщения информационного центра правительства.
Ремонтно-механический завод выпускает многотонные металлоконструкции, каркасы зданий, сооружений, готовых изделий, используемые при строительстве социально значимых объектов, продукция завода также применяется в нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях. На данный момент на предприятии три цеха с современным технологическим оборудованием, в компании работают 180 человек, с запуском новой линии завод трудоустроит еще 22 специалиста, отмечают в Инвестагентстве Тюменской области.