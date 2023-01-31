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Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства - РИА Новости, 31.01.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230131/subsidiya-1848706882.html
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства - РИА Новости, 31.01.2023
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства
Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:37
2023-01-31T15:37
тюменская область
тюменская область
сибур холдинг
роснефть
газпром
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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство Тюменской области выдало предприятию субсидию в размере 35 миллионов рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Инвестиции в экономику региона превысят 70 миллионов рублей, при успешной реализации проекта завод будет производить до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера в месяц. По данным Инвестагентства региона, потенциальными заказчиками этой продукции могут стать крупнейшие российские компании, такие как "Сибур", "Роснефть", "Газпром". "Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск оборудования для нефтегазовых компаний и строительной отрасли. К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции - сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 миллионов рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области", - следует из сообщения информационного центра правительства. Ремонтно-механический завод выпускает многотонные металлоконструкции, каркасы зданий, сооружений, готовых изделий, используемые при строительстве социально значимых объектов, продукция завода также применяется в нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях. На данный момент на предприятии три цеха с современным технологическим оборудованием, в компании работают 180 человек, с запуском новой линии завод трудоустроит еще 22 специалиста, отмечают в Инвестагентстве Тюменской области.
https://ria.ru/20230127/meditsina-1848017363.html
https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html
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тюменская область, сибур холдинг, роснефть, газпром
Тюменская область, Тюменская область, Сибур Холдинг, Роснефть, Газпром
15:37 31.01.2023
 
Тюменские власти предоставили субсидии заводу на развитие производства

Тюменские власти предоставили 35 миллионов рублей субсидии заводу на развитие производства

© Depositphotos.com / feanaroТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / feanaro
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, на развитие производства Инвестиционное агентство Тюменской области выдало предприятию субсидию в размере 35 миллионов рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Инвестиции в экономику региона превысят 70 миллионов рублей, при успешной реализации проекта завод будет производить до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера в месяц. По данным Инвестагентства региона, потенциальными заказчиками этой продукции могут стать крупнейшие российские компании, такие как "Сибур", "Роснефть", "Газпром".
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"Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск оборудования для нефтегазовых компаний и строительной отрасли. К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции - сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 миллионов рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области", - следует из сообщения информационного центра правительства.
Ремонтно-механический завод выпускает многотонные металлоконструкции, каркасы зданий, сооружений, готовых изделий, используемые при строительстве социально значимых объектов, продукция завода также применяется в нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях. На данный момент на предприятии три цеха с современным технологическим оборудованием, в компании работают 180 человек, с запуском новой линии завод трудоустроит еще 22 специалиста, отмечают в Инвестагентстве Тюменской области.
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