https://ria.ru/20230131/stipendiya-1848758027.html

Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов

Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, участвующих в деятельности по развитию... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:16

общество

россия

владимир путин

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, участвующих в деятельности по развитию гражданских инициатив, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобрнауки России: представить предложения об учреждении именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html

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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, навигатор абитуриента