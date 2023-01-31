https://ria.ru/20230131/stipendiya-1848758027.html
Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов
Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, участвующих в деятельности по развитию... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:16
общество
россия
владимир путин
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, участвующих в деятельности по развитию гражданских инициатив, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобрнауки России: представить предложения об учреждении именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
18:01 31.01.2023 (обновлено: 18:16 31.01.2023)
Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов
Путин поручил представить предложения об именной стипендии для инициативных студентов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, участвующих в деятельности по развитию гражданских инициатив, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобрнауки России: представить предложения об учреждении именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.