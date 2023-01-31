https://ria.ru/20230131/ssha-1848755527.html

В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос

В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2023

В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос

Все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6%. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:54

2023-01-31T17:54

2023-01-31T17:54

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сша

колумбия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6%. Прошлый опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года среди 1020 взрослых американцев. Новый - со 2 по 22 января 2023 года среди 1011 случайно выбранных американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта. "Еще больше американцев называют правительство главной проблемой по данным последнего опроса Gallup, проведенного на фоне трудного начала 118 сессии Конгресса", - сообщает институт общественного мнения на своем сайте. За такой вариант отдали свои голоса 21% американцев, тогда как во время проведения прошлого опроса этот показатель составил лишь 15%. По данным опроса, вторая по серьезности проблема - сохранение высокого уровня цен и инфляция. Такие трудности беспокоят 15% опрошенных. На третьем месте - иммиграция (такой вариант набрал 11%). Примечательно, что уровень недовольства работой правительства более высок среди тех, кто отдает свое предпочтение республиканской партии.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, колумбия