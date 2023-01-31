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В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2023
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В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос
В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2023
В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос
Все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6%. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:54
2023-01-31T17:54
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колумбия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6%. Прошлый опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года среди 1020 взрослых американцев. Новый - со 2 по 22 января 2023 года среди 1011 случайно выбранных американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта. "Еще больше американцев называют правительство главной проблемой по данным последнего опроса Gallup, проведенного на фоне трудного начала 118 сессии Конгресса", - сообщает институт общественного мнения на своем сайте. За такой вариант отдали свои голоса 21% американцев, тогда как во время проведения прошлого опроса этот показатель составил лишь 15%. По данным опроса, вторая по серьезности проблема - сохранение высокого уровня цен и инфляция. Такие трудности беспокоят 15% опрошенных. На третьем месте - иммиграция (такой вариант набрал 11%). Примечательно, что уровень недовольства работой правительства более высок среди тех, кто отдает свое предпочтение республиканской партии.
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в мире, сша, колумбия
В мире, США, Колумбия
17:54 31.01.2023
 
В США растет число недовольных властями страны американцев, показал опрос

Опрос Gallup: число недовольных руководством США американцев выросло на шесть процентов

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6%.
Прошлый опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года среди 1020 взрослых американцев. Новый - со 2 по 22 января 2023 года среди 1011 случайно выбранных американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
"Еще больше американцев называют правительство главной проблемой по данным последнего опроса Gallup, проведенного на фоне трудного начала 118 сессии Конгресса", - сообщает институт общественного мнения на своем сайте. За такой вариант отдали свои голоса 21% американцев, тогда как во время проведения прошлого опроса этот показатель составил лишь 15%.
По данным опроса, вторая по серьезности проблема - сохранение высокого уровня цен и инфляция. Такие трудности беспокоят 15% опрошенных. На третьем месте - иммиграция (такой вариант набрал 11%).
Примечательно, что уровень недовольства работой правительства более высок среди тех, кто отдает свое предпочтение республиканской партии.
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