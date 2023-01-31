https://ria.ru/20230131/ssha-1848651314.html

СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США

СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США

Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США, пишет... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:21

2023-01-31T13:21

2023-01-31T13:24

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США, пишет газета Financial Times. Как сообщает издание, конфликт на Украине характеризовался высокой интенсивностью и наземными боями, которые один из бывших чиновников Пентагона назвал "Первой мировой войной с применением оружия XXI века" - формой ведения боевых действий, которая некогда казалась устаревшей в эпоху беспилотников и искусственного интеллекта. "Огромное количество боеприпасов, необходимых для конфликта такого типа, выявило уязвимости оборонной промышленности США", - пишет издание. Как отмечается, это связано с тем, что американская "оборонка" отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время, а также испытывает нехватку в рабочей силе и запчастях.Газета отмечает, что в таком случае "способность США защищаться может оказаться под угрозой". "В какой-то момент, да, (ситуация) достигнет кризисного уровня", - приводит издание слова источника, близкого к госдепу и Пентагону, имея в виду наличие одновременно идущих конфликтов.В материале указывается, что конфликт на Украине уже дал значительный финансовый импульс оборонным подрядчикам, однако многие руководители отрасли говорят, что боязнь падения спроса препятствует строительству новых объектов и расширению мощностей. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230131/ssha-1848584006.html

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, нато, пентагон