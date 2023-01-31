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СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ssha-1848651314.html
СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США
СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США - РИА Новости, 31.01.2023
СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США
Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США, пишет... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:21
2023-01-31T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
пентагон
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США, пишет газета Financial Times. Как сообщает издание, конфликт на Украине характеризовался высокой интенсивностью и наземными боями, которые один из бывших чиновников Пентагона назвал "Первой мировой войной с применением оружия XXI века" - формой ведения боевых действий, которая некогда казалась устаревшей в эпоху беспилотников и искусственного интеллекта. "Огромное количество боеприпасов, необходимых для конфликта такого типа, выявило уязвимости оборонной промышленности США", - пишет издание. Как отмечается, это связано с тем, что американская "оборонка" отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время, а также испытывает нехватку в рабочей силе и запчастях.Газета отмечает, что в таком случае "способность США защищаться может оказаться под угрозой". "В какой-то момент, да, (ситуация) достигнет кризисного уровня", - приводит издание слова источника, близкого к госдепу и Пентагону, имея в виду наличие одновременно идущих конфликтов.В материале указывается, что конфликт на Украине уже дал значительный финансовый импульс оборонным подрядчикам, однако многие руководители отрасли говорят, что боязнь падения спроса препятствует строительству новых объектов и расширению мощностей. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230131/ssha-1848584006.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Пентагон
13:21 31.01.2023 (обновлено: 13:24 31.01.2023)
 
СМИ: конфликт на Украине выявил уязвимости оборонной промышленности США

FT: особенности конфликта на Украине выявили уязвимости оборонной промышленности США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США, пишет газета Financial Times.
Как сообщает издание, конфликт на Украине характеризовался высокой интенсивностью и наземными боями, которые один из бывших чиновников Пентагона назвал "Первой мировой войной с применением оружия XXI века" - формой ведения боевых действий, которая некогда казалась устаревшей в эпоху беспилотников и искусственного интеллекта.
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МИД: на Западе начинают понимать, что за ситуацией на Украине стоят США
"Огромное количество боеприпасов, необходимых для конфликта такого типа, выявило уязвимости оборонной промышленности США", - пишет издание. Как отмечается, это связано с тем, что американская "оборонка" отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время, а также испытывает нехватку в рабочей силе и запчастях.
"Ставки высоки. Эксперты утверждают, что США, вероятно, будет сложнее поставлять (вооружение - ред.) своим союзникам, если начнется еще один масштабный конфликт параллельно с войной на Украине, как, например, потенциальная военная агрессия (Пекина) против Тайваня", - указывает издание.
Газета отмечает, что в таком случае "способность США защищаться может оказаться под угрозой". "В какой-то момент, да, (ситуация) достигнет кризисного уровня", - приводит издание слова источника, близкого к госдепу и Пентагону, имея в виду наличие одновременно идущих конфликтов.
В материале указывается, что конфликт на Украине уже дал значительный финансовый импульс оборонным подрядчикам, однако многие руководители отрасли говорят, что боязнь падения спроса препятствует строительству новых объектов и расширению мощностей.
Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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