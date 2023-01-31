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В США нашли новый регион для столкновения с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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В США нашли новый регион для столкновения с Россией
В США нашли новый регион для столкновения с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
В США нашли новый регион для столкновения с Россией
Национальная гвардия США провела накануне ежегодные учения Northern Strike 23, направленные на подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:11
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арктика
россия
сша
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальная гвардия США провела накануне ежегодные учения Northern Strike 23, направленные на подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание Military Times.Как отметил генерал американских ВС Дэн Хокансон, Пентагон ожидает рост конкуренции в этом регионе, в том числе со стороны Москвы и Пекина, по мере таяния льдов.Помимо противников, в Арктике работают и союзники Вашингтона, такие как Норвегия, и Соединенные Штаты будут обязаны поддерживать их в случае конфронтации, добавил генерал."Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти этот потенциальный бой и очень важно обеспечить присутствие американской армии в регионе", — заключил Хокансон.Как не раз заявлял Владимир Путин, Москва рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом страна остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html
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арктика, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, политика, москва
Арктика, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, Политика, Москва
13:11 31.01.2023 (обновлено: 13:44 31.01.2023)
 
В США нашли новый регион для столкновения с Россией

Генерал Хокансон: США отрабатывают сценарии ведения боевых действий с Россией в Арктике

© Фото : Public domainВоеннослужащий армии США
Военнослужащий армии США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Public domain
Военнослужащий армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальная гвардия США провела накануне ежегодные учения Northern Strike 23, направленные на подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание Military Times.
Как отметил генерал американских ВС Дэн Хокансон, Пентагон ожидает рост конкуренции в этом регионе, в том числе со стороны Москвы и Пекина, по мере таяния льдов.

"Северные морские пути становятся все более судоходными, и такие государства, как Россия и Китай, увеличивают там свое военное присутствие. Если посмотреть на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близко расположены все эти страны. И вы также увидите просторы Арктики. Повышение температуры и улучшение доступа к самым глубоким точкам усилят конкуренцию", — предупредил военный.

Помимо противников, в Арктике работают и союзники Вашингтона, такие как Норвегия, и Соединенные Штаты будут обязаны поддерживать их в случае конфронтации, добавил генерал.
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"Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти этот потенциальный бой и очень важно обеспечить присутствие американской армии в регионе", — заключил Хокансон.
Как не раз заявлял Владимир Путин, Москва рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом страна остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
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