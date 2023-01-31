https://ria.ru/20230131/ssha-1848648410.html

В США нашли новый регион для столкновения с Россией

В США нашли новый регион для столкновения с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

В США нашли новый регион для столкновения с Россией

Национальная гвардия США провела накануне ежегодные учения Northern Strike 23, направленные на подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:11

2023-01-31T13:11

2023-01-31T13:44

арктика

россия

сша

владимир путин

министерство обороны сша

политика

москва

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальная гвардия США провела накануне ежегодные учения Northern Strike 23, направленные на подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание Military Times.Как отметил генерал американских ВС Дэн Хокансон, Пентагон ожидает рост конкуренции в этом регионе, в том числе со стороны Москвы и Пекина, по мере таяния льдов.Помимо противников, в Арктике работают и союзники Вашингтона, такие как Норвегия, и Соединенные Штаты будут обязаны поддерживать их в случае конфронтации, добавил генерал."Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти этот потенциальный бой и очень важно обеспечить присутствие американской армии в регионе", — заключил Хокансон.Как не раз заявлял Владимир Путин, Москва рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом страна остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html

https://ria.ru/20221101/stoltenberg-1828305038.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

арктика, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, политика, москва