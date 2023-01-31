МИД: на Западе начинают понимать, что за ситуацией на Украине стоят США
МИД: на Западе начинают понимать, что в основе украинской ситуации лежит провокация США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На Западе постепенно начинают понимать, что в основе всей ситуации с Украиной лежит провокационная политика Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если страны, которые, как сейчас выясняется, не собирались ничего выполнять и рассматривали эти документы, которые они принесли для одобрения в Совбез для того, чтобы они (были) обязательными для всех, лгали, а теперь они об этом сказали прямо, значит они должны нести ответственность", - сказала она, комментируя ситуацию с минскими соглашениями и недавние признания Франции, Британии, ФРГ и Украины о том, что эти документы дали возможность Киеву выиграть время.
"Но вы посмотрите: то тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация. И это осознание приходит не к нам, мы давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать. Это осознание приходит уже на Западе, уже к экспертам, политологам, журналистам, которые кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность очевидно и привела к таким последствиям. А провокативность, конечно, Вашингтона и всех этих деятелей", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE".
А цель у них совершенно разная, и она не одна, указала Захарова.
"Это не только наша страна. Это, как мы теперь слышим, уже на весь мир сказано официально, что это цепочка стран. То есть, это все те страны, которые по какой-то позиции обходят США, это и Китай, и все, кто будет создавать некую турбулентность в западном болоте", - подчеркнула официальный представитель МИД.
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