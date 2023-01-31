16:10 31.01.2023 (обновлено: 16:11 31.01.2023)
МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном
Глава МИД Венгрии Сийарто объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "ничейной землей" и сравнил с Афганистаном, соответствуют официальной точке зрения Будапешта, который призывает к мирным переговорам для завершения конфликта, опустошающего территории, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание.
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"Ситуация в том, что мы придерживаемся нашей точки зрения о необходимости мира, поскольку последствия войны заключатся в том, что целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни. Мы бы хотели, чтобы это... как можно скорее закончилось", - сказал Сийярто журналистам, отметив, что посол Венгрии в Киеве посетил украинский МИД, как того требуют дипломатические правила. Трансляция велась в Facebook*.
Высказывание мэра Днепропетровска глава венгерского МИД не стал комментировать, объяснив это тем, что "есть такая духовная пропасть, куда лучше уже не спускаться".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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