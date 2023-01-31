https://ria.ru/20230131/sravnenie-1848718346.html

МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном

МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном - РИА Новости, 31.01.2023

МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "ничейной землей" и сравнил с Афганистаном, соответствуют официальной точке зрения... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:10

2023-01-31T16:10

2023-01-31T16:11

в мире

венгрия

украина

афганистан

виктор орбан

петер сийярто

олег николенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "ничейной землей" и сравнил с Афганистаном, соответствуют официальной точке зрения Будапешта, который призывает к мирным переговорам для завершения конфликта, опустошающего территории, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание. "Ситуация в том, что мы придерживаемся нашей точки зрения о необходимости мира, поскольку последствия войны заключатся в том, что целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни. Мы бы хотели, чтобы это... как можно скорее закончилось", - сказал Сийярто журналистам, отметив, что посол Венгрии в Киеве посетил украинский МИД, как того требуют дипломатические правила. Трансляция велась в Facebook*. Высказывание мэра Днепропетровска глава венгерского МИД не стал комментировать, объяснив это тем, что "есть такая духовная пропасть, куда лучше уже не спускаться". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230127/orban-1848003838.html

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848618473.html

венгрия

украина

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, афганистан, виктор орбан, петер сийярто, олег николенко