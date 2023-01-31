https://ria.ru/20230131/spetspriz-1848821484.html

Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил спецприз на кинофестивале ШОС

Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил спецприз на кинофестивале ШОС - РИА Новости, 31.01.2023

Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил спецприз на кинофестивале ШОС

Российский фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой получил специальный приз жюри проходившего в Индии кинофестиваля стран Шанхайской... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:11

2023-01-31T23:11

2023-01-31T23:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Российский фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой получил специальный приз жюри проходившего в Индии кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Министерство информации и телерадиовещания Индии проводило кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества с 27 по 31 января в Мумбаи в ознаменование председательства Индии в ШОС. Всего на кинофестивале было представлено 57 фильмов из стран ШОС. В конкурсной секции были показаны 14 фильмов, в том числе российские "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой и "Подельники" режиссера Евгения Григорьева. Лучшим фильмом кинофестиваля был признан индийский фильм "Годавари" режиссера Нихила Махаджана. Снятый в 2021 году на языке маратхи фильм рассказывает историю семьи, живущей на берегах реки Годавари в сельской местности в штате Махараштра. Мировая премьера фильма состоялась на Ванкуверском международном кинофестивале. Награду за лучшую режиссуру получил китайский режиссер Рао Сяочжи за фильм "Возвращение домой". Казахстанский актер Аскар Ильясов получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Паралимпийцы", а Рано Шодиева из Узбекистана получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Судьба женщины". Российский фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой получил специальный приз жюри, а кыргызский фильм "Дорога в Эдем" режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара получил специальную оценку жюри "за послание надежды и предупреждение об опасности утраты культурных ценностей в неспокойное время". Жюри также сочло уместным особо отметить таджикский фильм "Фортуна" режиссера Мухиддина Музаффара "за замечательный актерский ансамбль, погружающий зрителей в ощущение ценности настоящей дружбы".

https://ria.ru/20230130/kino-1848363103.html

https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

индия, мумбаи, махараштра, евгений григорьев, шос