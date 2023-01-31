https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848675131.html

Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах

Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах - РИА Новости, 31.01.2023

Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 126... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:20

2023-01-31T14:20

2023-01-31T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 126 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах", - говорится в сводке министерства.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины