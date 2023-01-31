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Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах - РИА Новости, 31.01.2023
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Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах
Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах - РИА Новости, 31.01.2023
Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 126... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:20
2023-01-31T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 126 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
14:20 31.01.2023
 
Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах

Минобороны: авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 126 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 января, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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