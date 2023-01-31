14:05 31.01.2023 (обновлено: 16:32 31.01.2023)
Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 105 военных
Водитель скорой помощи ждет раненого украинского военнослужащего. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли около 105 военнослужащих в боях на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России.
"На Купянском направлении артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", — говорится в сводке ведомства.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, а также Серебрянского лесничества. Убиты более 60 военнослужащих, уничтожены четыре БМП.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" ударили по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь. Потери украинских войск здесь составили свыше 40 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.