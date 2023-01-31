https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848667665.html

Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 31.01.2023

Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 105 военнослужащих в боях на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:05

2023-01-31T14:05

2023-01-31T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли около 105 военнослужащих в боях на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России."На Купянском направлении артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", — говорится в сводке ведомства.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, а также Серебрянского лесничества. Убиты более 60 военнослужащих, уничтожены четыре БМП.Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" ударили по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь. Потери украинских войск здесь составили свыше 40 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20230130/ugledar-1848409014.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях Конашенков о потерях Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях 2023-01-31T14:05 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф