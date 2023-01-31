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В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848642541.html
В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным
В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным
Россия до начала спецоперации не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:52
2023-01-31T13:45
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия до начала спецоперации не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, этот вопрос не обсуждался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос о военной помощи от России Донбассу в течение восьми лет до начала проведения спецоперации.Он добавил, что Россия внимательно наблюдала за тем, что происходит на Украине. "И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование минских договорённостей, которые и сейчас уже канули в лету", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что в Кремле считают правильным решение о начале специальной военной операции. "Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230126/slutskiy-1847719554.html
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украина
донецкая народная республика
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:52 31.01.2023 (обновлено: 13:45 31.01.2023)
 
В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали вопрос военной помощи Донбассу до спецоперации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия до начала спецоперации не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, этот вопрос не обсуждался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос о военной помощи от России Донбассу в течение восьми лет до начала проведения спецоперации.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 20:55
Россия победит даже при передаче Киеву "всего оружия мира", заявил Слуцкий
Он добавил, что Россия внимательно наблюдала за тем, что происходит на Украине. "И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование минских договорённостей, которые и сейчас уже канули в лету", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что в Кремле считают правильным решение о начале специальной военной операции. "Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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