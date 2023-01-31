https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848642541.html

В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным

В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным - РИА Новости, 31.01.2023

В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным

Россия до начала спецоперации не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:52

2023-01-31T12:52

2023-01-31T13:45

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781520_0:234:3053:1951_1920x0_80_0_0_7742e849195214c520a801c3448815cb.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия до начала спецоперации не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, этот вопрос не обсуждался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос о военной помощи от России Донбассу в течение восьми лет до начала проведения спецоперации.Он добавил, что Россия внимательно наблюдала за тем, что происходит на Украине. "И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование минских договорённостей, которые и сейчас уже канули в лету", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что в Кремле считают правильным решение о начале специальной военной операции. "Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230126/slutskiy-1847719554.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр