https://ria.ru/20230131/spasenie-1848704597.html
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты - РИА Новости, 31.01.2023
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:32
2023-01-31T15:32
2023-01-31T16:08
россия
франция
николай евменов
в мире
атлантический океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848703126_0:55:550:364_1920x0_80_0_0_f321682b43dac9edeb94b96afdfe1612.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на сайте Министерства обороны России. Как уточнили в ведомстве, экипаж среднего танкера "Кама", находящегося в дальнем походе в центральной части Атлантики, принял аварийный сигнал с терпящего бедствие судна, отклонился от маршрута и направился в район ЧП. "На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", — рассказали в Минобороны.В министерстве отметили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности путешественник подал сигнал бедствия. "Спасенному оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт", — добавили в ведомстве. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда кораблей и экипаж "Камы".
https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html
https://ria.ru/20220801/more-1806407124.html
россия
франция
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848703126_30:0:550:390_1920x0_80_0_0_1083ea9fb33c15ef8c52e5ef61bb5cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, николай евменов, в мире, атлантический океан
Россия, Франция, Николай Евменов, В мире, Атлантический океан
15:32 31.01.2023 (обновлено: 16:08 31.01.2023)
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Минобороны заявило, что корабли Северного флота спасли француза с тонущей в Атлантике яхты
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на сайте
Министерства обороны России.
Как уточнили в ведомстве, экипаж среднего танкера "Кама", находящегося в дальнем походе в центральной части Атлантики, принял аварийный сигнал с терпящего бедствие судна, отклонился от маршрута и направился в район ЧП.
"На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", — рассказали в Минобороны.
В министерстве отметили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности путешественник подал сигнал бедствия.
"Спасенному оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт", — добавили в ведомстве.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов
поблагодарил походный штаб отряда кораблей и экипаж "Камы".