https://ria.ru/20230131/spasenie-1848704597.html

Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты

Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты - РИА Новости, 31.01.2023

Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:32

2023-01-31T15:32

2023-01-31T16:08

россия

франция

николай евменов

в мире

атлантический океан

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на сайте Министерства обороны России. Как уточнили в ведомстве, экипаж среднего танкера "Кама", находящегося в дальнем походе в центральной части Атлантики, принял аварийный сигнал с терпящего бедствие судна, отклонился от маршрута и направился в район ЧП. "На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", — рассказали в Минобороны.В министерстве отметили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности путешественник подал сигнал бедствия. "Спасенному оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт", — добавили в ведомстве. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда кораблей и экипаж "Камы".

https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html

https://ria.ru/20220801/more-1806407124.html

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франция

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россия, франция, николай евменов, в мире, атлантический океан