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Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты - РИА Новости, 31.01.2023
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Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты - РИА Новости, 31.01.2023
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:32
2023-01-31T16:08
россия
франция
николай евменов
в мире
атлантический океан
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на сайте Министерства обороны России. Как уточнили в ведомстве, экипаж среднего танкера "Кама", находящегося в дальнем походе в центральной части Атлантики, принял аварийный сигнал с терпящего бедствие судна, отклонился от маршрута и направился в район ЧП. "На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", — рассказали в Минобороны.В министерстве отметили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности путешественник подал сигнал бедствия. "Спасенному оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт", — добавили в ведомстве. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда кораблей и экипаж "Камы".
https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html
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россия, франция, николай евменов, в мире, атлантический океан
Россия, Франция, Николай Евменов, В мире, Атлантический океан
15:32 31.01.2023 (обновлено: 16:08 31.01.2023)
 
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты

Минобороны заявило, что корабли Северного флота спасли француза с тонущей в Атлантике яхты

© Фото : Минобороны РФСредний морской танкер Северного флота (СФ) "Кама"
Средний морской танкер Северного флота (СФ) Кама - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Минобороны РФ
Средний морской танкер Северного флота (СФ) "Кама". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане, сообщается на сайте Министерства обороны России.
Как уточнили в ведомстве, экипаж среднего танкера "Кама", находящегося в дальнем походе в центральной части Атлантики, принял аварийный сигнал с терпящего бедствие судна, отклонился от маршрута и направился в район ЧП.
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"На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", — рассказали в Минобороны.
В министерстве отметили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности путешественник подал сигнал бедствия.
"Спасенному оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт", — добавили в ведомстве.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда кораблей и экипаж "Камы".
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