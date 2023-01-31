https://ria.ru/20230131/sochi-1848573349.html
В Сочи ждут появления морских маршруток
В Сочи ждут появления морских маршруток - РИА Новости, 31.01.2023
В Сочи ждут появления морских маршруток
Создание регулярного пассажирского сообщения вдоль морского берега Сочи между районами курорта с наличием пересадочных узлов может разгрузить дороги, взяв на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:39
2023-01-31T15:39
2023-01-31T15:39
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СОЧИ, 31 янв - РИА Новости. Создание регулярного пассажирского сообщения вдоль морского берега Сочи между районами курорта с наличием пересадочных узлов может разгрузить дороги, взяв на себя часть туристического потока, считает главный специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко. Организация морских перевозок между районами Сочи дополнительно может взять на себя часть туристов, которые будут передвигаться не только на электричках, автомобилях, автобусах, но и по морю, отметила Павленко. Ранее генеральный директор ГК "Альянс Марин Девелопмент" Ольга Шебзухова рассказывала РИА Новости, что в рамках проекта по строительству яхтенных стоянок предполагается запуск регулярных морских маршруток, которые курсировали в советское время, затем сообщение приостановилось.
https://ria.ru/20230126/sochi-1847599097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи
В Сочи ждут появления морских маршруток
Эксперт: морские маршрутки в Сочи могли бы разгрузить дороги, взяв на себя часть туристов
СОЧИ, 31 янв - РИА Новости. Создание регулярного пассажирского сообщения вдоль морского берега Сочи между районами курорта с наличием пересадочных узлов может разгрузить дороги, взяв на себя часть туристического потока, считает главный специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко.
Организация морских перевозок между районами Сочи дополнительно может взять на себя часть туристов, которые будут передвигаться не только на электричках, автомобилях, автобусах, но и по морю, отметила Павленко.
Ранее генеральный директор ГК "Альянс Марин Девелопмент" Ольга Шебзухова рассказывала РИА Новости, что в рамках проекта по строительству яхтенных стоянок предполагается запуск регулярных морских маршруток, которые курсировали в советское время, затем сообщение приостановилось.