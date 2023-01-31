https://ria.ru/20230131/sochi-1848573349.html

В Сочи ждут появления морских маршруток

В Сочи ждут появления морских маршруток - РИА Новости, 31.01.2023

В Сочи ждут появления морских маршруток

Создание регулярного пассажирского сообщения вдоль морского берега Сочи между районами курорта с наличием пересадочных узлов может разгрузить дороги, взяв на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:39

2023-01-31T15:39

2023-01-31T15:39

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СОЧИ, 31 янв - РИА Новости. Создание регулярного пассажирского сообщения вдоль морского берега Сочи между районами курорта с наличием пересадочных узлов может разгрузить дороги, взяв на себя часть туристического потока, считает главный специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко. Организация морских перевозок между районами Сочи дополнительно может взять на себя часть туристов, которые будут передвигаться не только на электричках, автомобилях, автобусах, но и по морю, отметила Павленко. Ранее генеральный директор ГК "Альянс Марин Девелопмент" Ольга Шебзухова рассказывала РИА Новости, что в рамках проекта по строительству яхтенных стоянок предполагается запуск регулярных морских маршруток, которые курсировали в советское время, затем сообщение приостановилось.

https://ria.ru/20230126/sochi-1847599097.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи