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Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 31.01.2023
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Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев
Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 31.01.2023
Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остается в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:02
2023-01-31T11:02
в мире
украина
минск
киев
сергей лебедев
снг
содружество
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остается в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества. "Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договоренностей в рамках СНГ они покинули", - сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске. Лебедев пояснил решение украинских властей тем, что оно посчитало, что участие Киева в этих соглашениях потеряло актуальность. "В остальных (соглашениях – ред.) они пока еще остаются. К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов - как и высших органов, так и отраслевых советов", - продолжил генсек Содружества. Однако он выразил надежду, что "ситуация, которая возникла на Украине, завершится достижением мирных соглашений, … на каких условиях – это предмет переговоров".
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847806229.html
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в мире, украина, минск, киев, сергей лебедев, снг, содружество
В мире, Украина, Минск, Киев, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
11:02 31.01.2023
 
Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев

Генсек Лебедев: Украина де-юре в СНГ, но вышла примерно из 20 процентов соглашений

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остается в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества.
"Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договоренностей в рамках СНГ они покинули", - сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске.
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Лебедев пояснил решение украинских властей тем, что оно посчитало, что участие Киева в этих соглашениях потеряло актуальность. "В остальных (соглашениях – ред.) они пока еще остаются. К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов - как и высших органов, так и отраслевых советов", - продолжил генсек Содружества.
Однако он выразил надежду, что "ситуация, которая возникла на Украине, завершится достижением мирных соглашений, … на каких условиях – это предмет переговоров".
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