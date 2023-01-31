https://ria.ru/20230131/sng-1848601049.html

Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев

Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 31.01.2023

Украина вышла примерно из 20 процентов соглашений СНГ, заявил Лебедев

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остается в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:02

2023-01-31T11:02

2023-01-31T11:02

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минск

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сергей лебедев

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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остается в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества. "Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договоренностей в рамках СНГ они покинули", - сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске. Лебедев пояснил решение украинских властей тем, что оно посчитало, что участие Киева в этих соглашениях потеряло актуальность. "В остальных (соглашениях – ред.) они пока еще остаются. К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов - как и высших органов, так и отраслевых советов", - продолжил генсек Содружества. Однако он выразил надежду, что "ситуация, которая возникла на Украине, завершится достижением мирных соглашений, … на каких условиях – это предмет переговоров".

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847806229.html

https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html

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в мире, украина, минск, киев, сергей лебедев, снг, содружество