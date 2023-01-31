На Ставрополье машина скорой помощи сбила пенсионерку
На Ставрополье пенсионерка получила тяжелые травмы, после того как ее сбила машина скорой
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Водитель скорой помощи в Ставропольском крае сбил пенсионерку, не сразу заметив ее позади машины, сообщает управление ГИБДД по региону во вторник.
На видео в социальных сетях автомобиль во дворе многоквартирного дома сдает назад, сбивает женщину, выполняет разворот и уезжает. Пенсионерка остаётся лежать на дороге. Позже к ней подходит мужчина, чтобы оказать помощь, по данным из соцсетей - это водитель "скорой".
"По предварительным данным, 30 января на территории проезда Солнечный в городе Лермонтове водитель скорой помощи, двигаясь по внутридворовой территории задним ходом, допустил наезд на женщину, которая находилась позади транспортного средства. Только совершив разворот, он заметил, что совершил ДТП", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
С тяжелой травмой головы 69-летняя женщина доставлена в реанимацию.
"За рулем скорой находился 58-летний местный житель, который в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП в отделе МВД России по городу Лермонтову проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, транспортное средство не относится к медицинским учреждениям, находящимся в ведении регионального министерства здравоохранения.
"Однако вне зависимости от ведомственной принадлежности краевые власти в лице регионального Минздрава разберутся в ситуации", - написал Колесников в своем Telegram-канале.
По его словам, он даст поручения всем руководителям подведомственных учреждений о необходимости проведения дополнительной работы с водителями медицинского транспорта по неукоснительному соблюдению ПДД.