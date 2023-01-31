https://ria.ru/20230131/skoraya-1848620501.html

На Ставрополье машина скорой помощи сбила пенсионерку

На Ставрополье машина скорой помощи сбила пенсионерку - РИА Новости, 31.01.2023

На Ставрополье машина скорой помощи сбила пенсионерку

Водитель скорой помощи в Ставропольском крае сбил пенсионерку, не сразу заметив ее позади машины, сообщает управление ГИБДД по региону во вторник. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:58

2023-01-31T11:58

2023-01-31T11:58

дтп

происшествия

ставропольский край

лермонтов

гибдд мвд рф

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Водитель скорой помощи в Ставропольском крае сбил пенсионерку, не сразу заметив ее позади машины, сообщает управление ГИБДД по региону во вторник. На видео в социальных сетях автомобиль во дворе многоквартирного дома сдает назад, сбивает женщину, выполняет разворот и уезжает. Пенсионерка остаётся лежать на дороге. Позже к ней подходит мужчина, чтобы оказать помощь, по данным из соцсетей - это водитель "скорой". "По предварительным данным, 30 января на территории проезда Солнечный в городе Лермонтове водитель скорой помощи, двигаясь по внутридворовой территории задним ходом, допустил наезд на женщину, которая находилась позади транспортного средства. Только совершив разворот, он заметил, что совершил ДТП", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. С тяжелой травмой головы 69-летняя женщина доставлена в реанимацию. "За рулем скорой находился 58-летний местный житель, который в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП в отделе МВД России по городу Лермонтову проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве. Как сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, транспортное средство не относится к медицинским учреждениям, находящимся в ведении регионального министерства здравоохранения. "Однако вне зависимости от ведомственной принадлежности краевые власти в лице регионального Минздрава разберутся в ситуации", - написал Колесников в своем Telegram-канале. По его словам, он даст поручения всем руководителям подведомственных учреждений о необходимости проведения дополнительной работы с водителями медицинского транспорта по неукоснительному соблюдению ПДД.

https://ria.ru/20230131/dtp-1848606605.html

https://ria.ru/20230130/dtp-1848472705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, ставропольский край, лермонтов, гибдд мвд рф, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)