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В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС - РИА Новости, 31.01.2023
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС
В Бердянске в заброшенном гараже обнаружен тайник с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС, сообщает ГУ МВД России по Запорожской области. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:47
2023-01-31T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
бердянск
запорожская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Бердянске в заброшенном гараже обнаружен тайник с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС, сообщает ГУ МВД России по Запорожской области. "В заброшенном гараже правоохранители обнаружили 6 противопехотных мин; гранату Ф-1; 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов калибра 23 миллиметра к зенитной установке; один короб к пулемету Калашникова, снаряженный патронами калибра 7,62 миллиметра в количестве 100 штук; один магазин образца НАТО, снаряженный 20 патронами калибра 5,56 миллиметров и флаги Евросоюза, Украины, Польши", - говорится в телеграм-канале ведомства. Причастных к незаконному хранению боеприпасов ищут.
https://ria.ru/20230131/granata-1848583263.html
россия
бердянск
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происшествия, россия, бердянск, запорожская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Бердянск, Запорожская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:47 31.01.2023
 
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС

В Бердянске в заброшенном гараже нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий у входа в здание полиции в Бердянске
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Бердянске в заброшенном гараже обнаружен тайник с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС, сообщает ГУ МВД России по Запорожской области.
"В заброшенном гараже правоохранители обнаружили 6 противопехотных мин; гранату Ф-1; 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов калибра 23 миллиметра к зенитной установке; один короб к пулемету Калашникова, снаряженный патронами калибра 7,62 миллиметра в количестве 100 штук; один магазин образца НАТО, снаряженный 20 патронами калибра 5,56 миллиметров и флаги Евросоюза, Украины, Польши", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Причастных к незаконному хранению боеприпасов ищут.
В Мелитополе сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина с гранатой - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 10:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБердянскЗапорожская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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