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Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири - РИА Новости, 31.01.2023
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Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири
Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири - РИА Новости, 31.01.2023
Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает "не очень актуальной" недавно принятую стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года: РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:18
2023-01-31T10:18
экономика
новосибирская область
россия
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает "не очень актуальной" недавно принятую стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года: по его мнению, акцент в ней сделан на то, что региону отводится "копать недра и переплавлять их в металлы". В минувшую пятницу правительство РФ сообщило об утверждении стратегии развития Сибири до 2035 года. Ключевая задача документа – создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибири, что позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения. Предыдущая стратегия была принята в 2010 году и действовала до 2020 года. "Свою оценку стратегии в прошлом году я давал на площадке Сибирского транспортного форума. К сожалению, могу констатировать, что она принципиально не поменялась. В стратегию принципиальных изменений не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири – это копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная", - сказал Травников во вторник в ходе прямой линии на областном телеканале ОТС. Он отметил, что Новосибирская область живет по своей стратегии - стратегии социально-экономического развития региона "Сибирское лидерство". Как сообщалось, целевой сценарий принятой кабмином РФ стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь". Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов. На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации социально-экономического развития СФО. На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибири – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах.
https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html
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экономика, новосибирская область, россия, андрей травников
Экономика, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников
10:18 31.01.2023
 
Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири

Глава Новосибирской области Травников назвал неактуальной стратегией развития Сибири

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает "не очень актуальной" недавно принятую стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года: по его мнению, акцент в ней сделан на то, что региону отводится "копать недра и переплавлять их в металлы".
В минувшую пятницу правительство РФ сообщило об утверждении стратегии развития Сибири до 2035 года. Ключевая задача документа – создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибири, что позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения. Предыдущая стратегия была принята в 2010 году и действовала до 2020 года.
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"Свою оценку стратегии в прошлом году я давал на площадке Сибирского транспортного форума. К сожалению, могу констатировать, что она принципиально не поменялась. В стратегию принципиальных изменений не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири – это копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная", - сказал Травников во вторник в ходе прямой линии на областном телеканале ОТС.
Он отметил, что Новосибирская область живет по своей стратегии - стратегии социально-экономического развития региона "Сибирское лидерство".
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Как сообщалось, целевой сценарий принятой кабмином РФ стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь".
Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов. На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации социально-экономического развития СФО. На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибири – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах.
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ЭкономикаНовосибирская областьРоссияАндрей Травников
 
 
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