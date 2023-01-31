https://ria.ru/20230131/sibir-1848585688.html

Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири

Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири - РИА Новости, 31.01.2023

Глава Новосибирской области раскритиковал стратегию развития Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает "не очень актуальной" недавно принятую стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года: РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:18

2023-01-31T10:18

2023-01-31T10:18

экономика

новосибирская область

россия

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает "не очень актуальной" недавно принятую стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года: по его мнению, акцент в ней сделан на то, что региону отводится "копать недра и переплавлять их в металлы". В минувшую пятницу правительство РФ сообщило об утверждении стратегии развития Сибири до 2035 года. Ключевая задача документа – создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибири, что позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения. Предыдущая стратегия была принята в 2010 году и действовала до 2020 года. "Свою оценку стратегии в прошлом году я давал на площадке Сибирского транспортного форума. К сожалению, могу констатировать, что она принципиально не поменялась. В стратегию принципиальных изменений не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири – это копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная", - сказал Травников во вторник в ходе прямой линии на областном телеканале ОТС. Он отметил, что Новосибирская область живет по своей стратегии - стратегии социально-экономического развития региона "Сибирское лидерство". Как сообщалось, целевой сценарий принятой кабмином РФ стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь". Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов. На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации социально-экономического развития СФО. На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибири – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах.

https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html

https://ria.ru/20230131/polnomochiya-1848567408.html

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экономика, новосибирская область, россия, андрей травников