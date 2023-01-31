https://ria.ru/20230131/serial-1848648353.html
Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне
Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне - РИА Новости, 31.01.2023
Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне
Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:48
2023-01-31T13:48
2023-01-31T13:48
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.По данным издания, актриса выполнила свои обязательства по контракту. Фиби сыграла Дафну Бриджертон. Весь первый сезон шоу был посвящен отношениям ее героини с герцогом Гастингсом (Реге Пейдж). События в сериале разворачиваются в альтернативном Лондоне времен Викторианской эпохи. Персонажи Пейджа и Дайневор были влюблены, но и после заключения брака их проблемы не закончились. В шоу говорилось о том, как мужчины преодолевают психологические травмы, полученные в детстве, и воспринимают отцовство, о разнице в образовании и опыте у представителей разных сословий и полов и о том, как же любящим друг друга людям выстроить диалог. Об отношениях герцога и Дафны, а также о секретах других героев писала в своем бюллетене таинственная леди Уислдаун. Ее слово могло серьезно повлиять на чужие судьбы. Листовку Уислдаун читала даже королева. Проект вышел в 2020 году, оказался успешным и превратил актеров в звезд. Второй сезон показали в 2022. В центре были уже другие персонажи. Реге Пейдж в новых сериях не появился, а Дайневор можно было увидеть только в пяти эпизодах. Шоу продлили. Известно, что третий сезон будет посвящен Пенелопе Фезерингтон. В финале второго — девушка случайно услышала разговор Колина Бриджертона с друзьями. Юноша, в которого она давно влюблена, смеялся над ней. Deadline пишет, что в новых сериях Пенелопа пересмотрит отношение к нему и свои приоритеты. Она будет искать супруга, который бы уважал ее независимость и интересы. Но из-за неуверенности в себе ей тяжело достигнуть цели. На помощь придет все тот же Колин. Он не понимает, почему подруга детства теперь смотрит на него с высока и мечтает вновь вернуть ее расположение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне
Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне, пишет
Deadline со ссылкой на свои источники.
По данным издания, актриса выполнила свои обязательства по контракту.
Фиби сыграла Дафну Бриджертон. Весь первый сезон шоу был посвящен отношениям ее героини с герцогом Гастингсом (Реге Пейдж). События в сериале разворачиваются в альтернативном Лондоне времен Викторианской эпохи. Персонажи Пейджа и Дайневор были влюблены, но и после заключения брака их проблемы не закончились. В шоу говорилось о том, как мужчины преодолевают психологические травмы, полученные в детстве, и воспринимают отцовство, о разнице в образовании и опыте у представителей разных сословий и полов и о том, как же любящим друг друга людям выстроить диалог.
Об отношениях герцога и Дафны, а также о секретах других героев писала в своем бюллетене таинственная леди Уислдаун. Ее слово могло серьезно повлиять на чужие судьбы. Листовку Уислдаун читала даже королева.
Проект вышел в 2020 году, оказался успешным и превратил актеров в звезд. Второй сезон показали в 2022. В центре были уже другие персонажи. Реге Пейдж в новых сериях не появился, а Дайневор можно было увидеть только в пяти эпизодах.
Шоу продлили. Известно, что третий сезон будет посвящен Пенелопе Фезерингтон. В финале второго — девушка случайно услышала разговор Колина Бриджертона с друзьями. Юноша, в которого она давно влюблена, смеялся над ней.
Deadline пишет, что в новых сериях Пенелопа пересмотрит отношение к нему и свои приоритеты. Она будет искать супруга, который бы уважал ее независимость и интересы. Но из-за неуверенности в себе ей тяжело достигнуть цели. На помощь придет все тот же Колин. Он не понимает, почему подруга детства теперь смотрит на него с высока и мечтает вновь вернуть ее расположение.