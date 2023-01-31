https://ria.ru/20230131/serial-1848648353.html

Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне

Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне - РИА Новости, 31.01.2023

Звезда "Бриджертонов" покинула сериал и не появится в третьем сезоне

Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне, пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:48

2023-01-31T13:48

2023-01-31T13:48

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор покинула сериал и не появится в третьем сезоне, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.По данным издания, актриса выполнила свои обязательства по контракту. Фиби сыграла Дафну Бриджертон. Весь первый сезон шоу был посвящен отношениям ее героини с герцогом Гастингсом (Реге Пейдж). События в сериале разворачиваются в альтернативном Лондоне времен Викторианской эпохи. Персонажи Пейджа и Дайневор были влюблены, но и после заключения брака их проблемы не закончились. В шоу говорилось о том, как мужчины преодолевают психологические травмы, полученные в детстве, и воспринимают отцовство, о разнице в образовании и опыте у представителей разных сословий и полов и о том, как же любящим друг друга людям выстроить диалог. Об отношениях герцога и Дафны, а также о секретах других героев писала в своем бюллетене таинственная леди Уислдаун. Ее слово могло серьезно повлиять на чужие судьбы. Листовку Уислдаун читала даже королева. Проект вышел в 2020 году, оказался успешным и превратил актеров в звезд. Второй сезон показали в 2022. В центре были уже другие персонажи. Реге Пейдж в новых сериях не появился, а Дайневор можно было увидеть только в пяти эпизодах. Шоу продлили. Известно, что третий сезон будет посвящен Пенелопе Фезерингтон. В финале второго — девушка случайно услышала разговор Колина Бриджертона с друзьями. Юноша, в которого она давно влюблена, смеялся над ней. Deadline пишет, что в новых сериях Пенелопа пересмотрит отношение к нему и свои приоритеты. Она будет искать супруга, который бы уважал ее независимость и интересы. Но из-за неуверенности в себе ей тяжело достигнуть цели. На помощь придет все тот же Колин. Он не понимает, почему подруга детства теперь смотрит на него с высока и мечтает вновь вернуть ее расположение.

https://ria.ru/20230127/krasota-1847817195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости