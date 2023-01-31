https://ria.ru/20230131/sapega-1848643551.html

Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги

Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги - РИА Новости, 31.01.2023

Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:55

2023-01-31T12:55

2023-01-31T12:59

россия

белоруссия

софия сапега

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.Ранее в администрации президента Белоруссии сообщили, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения."Оказались недостаточными, потому что все-таки речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами... Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html

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россия, белоруссия, софия сапега, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, москва