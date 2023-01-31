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Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги - РИА Новости, 31.01.2023
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Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги
Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги - РИА Новости, 31.01.2023
Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:55
2023-01-31T12:59
россия
белоруссия
софия сапега
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.Ранее в администрации президента Белоруссии сообщили, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения."Оказались недостаточными, потому что все-таки речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами... Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки", - сказал Песков журналистам.
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россия, белоруссия, софия сапега, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, москва
Россия, Белоруссия, София Сапега, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Дмитрий Песков, Москва
12:55 31.01.2023 (обновлено: 12:59 31.01.2023)
 
Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии Сапеги

Россия продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в медиабанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Тамара Беляева
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Ранее в администрации президента Белоруссии сообщили, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
"Оказались недостаточными, потому что все-таки речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами... Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки", - сказал Песков журналистам.
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