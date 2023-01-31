https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html

В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании

В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании - РИА Новости, 31.01.2023

В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения, заявила во вторник замглавы... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:57

2023-01-31T11:57

2023-01-31T13:05

белоруссия

в мире

софия сапега

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения, заявила во вторник замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Адвокат семьи россиянки Антон Гашинский осенью сообщал РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, ожидал рассмотрения до конца года. 10 января отчим Софьи Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании."Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было", - цитирует Чуприс информагентство Sputnik."Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле", - подчеркнула при этом замглавы президентской администрации.Ранее администрация колонии, где содержится Сапега, поддержала удовлетворение прошения о помиловании, дав положительное заключение на него. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, софия сапега, россия, задержание основателя telegram-канала nexta