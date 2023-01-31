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США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана - РИА Новости, 31.01.2023
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США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана - РИА Новости, 31.01.2023
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:17
2023-01-31T17:17
сша
иран
в мире
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского Минторга. "Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли США) добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - указано в документе.
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сша, иран, в мире, санкции, россия
США, Иран, В мире, Санкции, Россия
17:17 31.01.2023
 
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана

США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие ВПК России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского Минторга.
"Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли США) добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - указано в документе.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 16:56
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
 
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