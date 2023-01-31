https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848742208.html

США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана

США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана - РИА Новости, 31.01.2023

США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана

США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:17

2023-01-31T17:17

2023-01-31T17:17

сша

иран

в мире

санкции

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского Минторга. "Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли США) добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - указано в документе.

https://ria.ru/20230131/iran-1848732801.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, иран, в мире, санкции, россия