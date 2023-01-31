https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848742208.html
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана - РИА Новости, 31.01.2023
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:17
2023-01-31T17:17
2023-01-31T17:17
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие российскому сектору ВПК, говорится в опубликованном документе американского Минторга. "Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли США) добавляет семь организаций в список (экспортных ограничений). Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - указано в документе.
https://ria.ru/20230131/iran-1848732801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, в мире, санкции, россия
США, Иран, В мире, Санкции, Россия
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана
США ввели экспортные ограничения против семи организаций из Ирана за содействие ВПК России