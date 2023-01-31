https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848714514.html

Лукашенко поблагодарил американцев за санкции

Лукашенко поблагодарил американцев за санкции - РИА Новости, 31.01.2023

Лукашенко поблагодарил американцев за санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:02

2023-01-31T16:02

2023-01-31T21:19

в мире

белоруссия

зимбабве

александр лукашенко

сша

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 31 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции. Белорусский лидер совершает государственный визит в эту африканскую страну. Как ранее передавало агентство Белта, в ходе визита президента Белоруссии в Зимбабве стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. В частности, подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Заключен меморандум о взаимном признании документов об образовании. Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Кроме того, заключены контракты между компанией "Афтрейд DMСС" и правительством Зимбабве на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также на поставку оборудования белорусского производства для строительства и модернизации комплексов хранения зерна. Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках поставок в Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230131/zimbabve-1848708779.html

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844448504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, зимбабве, александр лукашенко, сша, санкции ес в отношении белоруссии