Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848714514.html
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции - РИА Новости, 31.01.2023
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:02
2023-01-31T21:19
в мире
белоруссия
зимбабве
александр лукашенко
сша
санкции ес в отношении белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848724432_0:273:960:813_1920x0_80_0_0_5b870d829bfa0f075bdccf4c9a6f8016.jpg
МИНСК, 31 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции. Белорусский лидер совершает государственный визит в эту африканскую страну. Как ранее передавало агентство Белта, в ходе визита президента Белоруссии в Зимбабве стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. В частности, подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Заключен меморандум о взаимном признании документов об образовании. Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Кроме того, заключены контракты между компанией "Афтрейд DMСС" и правительством Зимбабве на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также на поставку оборудования белорусского производства для строительства и модернизации комплексов хранения зерна. Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках поставок в Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230131/zimbabve-1848708779.html
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844448504.html
белоруссия
зимбабве
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848724432_0:183:960:903_1920x0_80_0_0_e21caee0e83296e68b4ee2ffe11bece8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, зимбабве, александр лукашенко, сша, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Зимбабве, Александр Лукашенко, США, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
16:02 31.01.2023 (обновлено: 21:19 31.01.2023)
 
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции

Лукашенко поблагодарил американцев и западный мир за введение санкций против Белоруссии

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве Эммерсону Мнангагве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве Эммерсону Мнангагве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве Эммерсону Мнангагве
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции.
Белорусский лидер совершает государственный визит в эту африканскую страну.

"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", — цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к его пресс-службе.

Как ранее передавало агентство Белта, в ходе визита президента Белоруссии в Зимбабве стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. В частности, подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Заключен меморандум о взаимном признании документов об образовании. Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 15:40
Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва
Кроме того, заключены контракты между компанией "Афтрейд DMСС" и правительством Зимбабве на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также на поставку оборудования белорусского производства для строительства и модернизации комплексов хранения зерна. Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках поставок в Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:55
В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию
 
В миреБелоруссияЗимбабвеАлександр ЛукашенкоСШАСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала