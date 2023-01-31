16:02 31.01.2023 (обновлено: 21:19 31.01.2023)
Лукашенко поблагодарил американцев за санкции
Лукашенко поблагодарил американцев и западный мир за введение санкций против Белоруссии
© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве Эммерсону Мнангагве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве Эммерсону Мнангагве
МИНСК, 31 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции.
Белорусский лидер совершает государственный визит в эту африканскую страну.
"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", — цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к его пресс-службе.
Как ранее передавало агентство Белта, в ходе визита президента Белоруссии в Зимбабве стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. В частности, подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Заключен меморандум о взаимном признании документов об образовании. Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
Кроме того, заключены контракты между компанией "Афтрейд DMСС" и правительством Зимбабве на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также на поставку оборудования белорусского производства для строительства и модернизации комплексов хранения зерна. Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках поставок в Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.